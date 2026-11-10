메시·홀란 등 FIFPRO 베스트 11 선정...'발롱도르' 케인 탈락 이변

AI 핵심 요약beta
- FIFPRO는 10일 메시를 남자 월드 베스트11에 선정했다
- 메시는 통산 18번째 선정으로 역대 최다 기록을 경신했다
- 발롱도르 수상자 케인은 명단에서 제외되는 이변을 겪었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 통산 18번째로 국제축구선수협회(FIFPRO) 남자 월드 베스트 11에 선정되며 역대 최다 선정 기록을 다시 새로 썼다. 반면 올해 발롱도르 수상자인 해리 케인(바이에른 뮌헨)은 명단에서 제외되는 이변이 연출됐다.
FIFPRO는 10일(한국시간) 홈페이지를 통해 전 세계 프로 축구 선수들의 직접 투표로 선정된 '2026 FIFPRO 남자 월드 베스트 11'을 공식 발표했다. 이번 투표에는 73개국 1만 9806명의 프로 선수가 참여했다.
3-3-4 포메이션을 바탕으로 구성된 공격진에는 메시를 비롯해 킬리안 음바페(레알 마드리드), 엘링 홀란(맨체스터 시티), 라민 야말(바르셀로나)이 이름을 올렸다. 메시는 2023년 이후 다시 베스트 11에 복귀해 자신의 통산 최다 기록을 18회로 늘렸다. 19세 야말은 10대 선수 최초로 두 차례 베스트 11에 뽑히는 기염을 토했다.
가장 큰 충격은 케인의 탈락이다. 케인은 2025-2026시즌 뮌헨의 분데스리가 우승과 잉글랜드의 월드컵 4강을 이끌며 한 해 동안 73골 8도움을 폭발해 2026 발롱도르를 차지했다. 그럼에도 최전방에 이름을 올리지 못했다.
이 같은 이변은 FIFPRO 베스트 11 특유의 투표 방식에서 비롯됐다. 기자단이나 전문가가 아닌 전 세계 프로 선수 2만 명의 직접 투표로 결정되는 구조상, 객관적인 시즌 기록이나 우승 트로피보다 상징성과 스타성이 높은 선수에게 표가 쏠리는 경향이 강하다. 여기에 4명의 공격수를 뽑는 포메이션 특성상 표 분산도 심화됐다. 명성에서 독보적인 메시와 스타성을 겸비한 음바페와 야말, 폭발적인 득점력을 자랑하는 홀란드에게 표가 흩어지면서 케인은 설 자리를 잃었다.
중원에는 주드 벨링엄(레알 마드리드), 로드리(맨체스터 시티), 비티냐(파리 생제르맹)가 선정됐다. 수비진은 누누 멘데스, 아슈라프 하키미(이상 파리 생제르맹), 파우 쿠바르시(바르셀로나)로 구성됐으며, 최우수 골키퍼 자리는 다비드 라야(아스널)에게 돌아갔다.
◆ FIFPRO 남자 2026 월드 베스트 11 명단
▲ 골키퍼(GK) = 다비드 라야(아스널·스페인)
▲ 수비수(DF) = 파우 쿠바르시(바르셀로나·스페인), 아슈라프 하키미(파리 생제르맹·모로코), 누누 멘데스(파리 생제르맹·포르투갈)
▲ 미드필더(MF) = 주드 벨링엄(레알 마드리드·잉글랜드), 로드리(바르셀로나·스페인), 비티냐(파리 생제르맹·포르투갈)
▲ 공격수(FW) = 엘링 홀란(맨체스터 시티·노르웨이), 킬리안 음바페(레알 마드리드·프랑스), 리오넬 메시(인터 마이애미·아르헨티나), 라민 야말(바르셀로나·스페인)
psoq1337@newspim.com