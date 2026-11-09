전주시, 통합돌봄 협의체 회의…내년 돌봄체계 강화

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보건·의료·복지·돌봄 전문가 등 40여명 참석…성과 공유·내년 실행계획 심의

예방 중심 대상자 확대·서비스 연계 강화·돌봄 일자리 확충 등 4대 전략 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시는 보건·의료·복지·돌봄 분야 전문가들과 함께 지역사회 중심의 통합돌봄 체계를 점검하고 내년도 추진 방향을 논의했다고 9일 밝혔다.

시는 이날 시청 별관 2층 대회의실에서 관련 기관 대표와 관계 공무원 등 40여 명이 참석한 가운데 통합지원협의체 회의를 열었다.

민·관 협력 강화로 2027년 전주형 통합돌봄 완성도 높인다[사진=전주시]2026.11.09 lbs0964@newspim.com

참석자들은 올해 추진한 통합돌봄 사업의 주요 성과를 공유하고 2027년 핵심사업과 실행계획을 심의했다.

시는 올해 주요 성과로 ▲데이터 기반 선제적 대상자 발굴 목표치 112% 초과 달성 ▲3단계 건강·의료 안전망 구축 ▲돌봄 공백 방지를 위한 교차 방문주기 운영 ▲'내 집 앞 주치의' 동네돌봄의사 운영 ▲영양·주거 등 맞춤형 특화서비스 제공 ▲퇴원환자 지원체계 구축 ▲퇴원 후 중간집 운영 등을 제시했다.

특히 동 담당자와 노인일자리를 연계한 '건강지킴이' 사업을 통해 이용자의 자가 건강체크를 지원하고 스스로 건강생활을 유지할 수 있도록 도왔다. 의료기관과 퇴원환자의 지역사회 연계, 호스피스·완화의료 전문기관과의 업무협약을 통해 생애 말기까지 지원하는 체계도 마련했다.

시는 돌봄이 필요한 순간부터 생의 마지막까지 시민을 지원하기 위해 2027년 4대 핵심 전략도 제시했다.

핵심 전략은 ▲돌봄 고위험군에서 선제적 예방군까지 지원 대상 확대 ▲행정의 문턱을 낮춘 이용자 중심 전달체계 구축 ▲보건·의료·복지·주거 서비스를 연계한 융합 서비스 마련 ▲돌봄 일자리 확대를 통한 다양하고 질 높은 서비스 제공 등이다.

시는 이를 바탕으로 시민의 돌봄 수요에 선제적으로 대응하고 전주시형 통합돌봄 체계의 완성도를 높여 시민 돌봄을 책임지는 도시 모델을 구축할 계획이다.

lbs0964@newspim.com