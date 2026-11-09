정영두 김해시장 "반려동물 등록시 장례비 최대 20% 감면"

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 9일 펫닥·펫로스 케어와 반려동물 장례 협약을 체결했다
- 동물등록 김해시민은 장례비 5%, 취약계층은 최대 20% 감면받는다
- 김해시와 업체들은 장례·추모 프로그램과 동물복지 협력사업을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 =경남 김해시가 동물등록을 마친 시민을 대상으로 반려동물 장례비 부담을 완화해 준다.
시는 9일 시청에서 관내 동물장묘업체 ㈜펫닥과 펫로스 케어와 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
협약 대상 업체는 ㈜펫닥이 운영하는 포포즈 장례식장과 펫로스 케어다. 동물등록을 완료한 김해시민이 두 업체를 이용하면 일반 이용자는 장례비의 5%를 할인받는다. 취약계층은 최대 20%까지 감면받을 수 있다.
이번 협약은 반려동물 양육 인구 증가에 따라 장례 수요가 늘면서 시민의 비용 부담과 이용 불편을 줄이기 위해 마련됐다.
김해시와 협약업체는 장례비 감면 외에도 반려동물 장례·추모 관련 프로그램을 발굴하고 동물복지 증진을 위한 협력사업을 추진하기로 했다.
협약식에는 정영두 김해시장과 조규범 농업기술센터 소장, 정동진 축산과장, 김만기 펫닥 대표, 김나윤 펫로스 케어 대표 등이 참석했다.
정 시장은 "반려동물과의 이별을 준비하고 추모하는 과정도 책임 있는 반려생활의 한 부분"이라며 "시민이 합리적인 비용으로 장례서비스를 이용할 수 있도록 협력하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com