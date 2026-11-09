양충모 남원시장, 국회 찾아 내년 국가예산 추가확보 '총력'

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박희승 의원·한병도 원내대표·이광재 예결위원장 등 만나 핵심 현안 지원 요청

국립의전원·지리산 산림치유원·피지컬AI 물류실증센터 등 3대 사업 집중 건의

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 양충모 남원시장이 9일 정부 예산안에 담기지 않은 지역 핵심 사업의 국비 추가 확보를 위해 국회를 찾아 주요 사업의 필요성과 추진 당위성을 설명했다.

양 시장은 이날 지역구 박희승 국회의원의 협조 속에 한병도 민주당 원내대표와 이광재 예결위원장, 박지원 의원, 안도걸 의원 등 국회 주요 인사들을 만나 2027년도 정부예산안에 반영되지 않은 남원시 핵심 사업의 국비 지원을 요청했다고 밝혔다.

특히 남원 미래 성장 기반 마련을 위한 3대 사업으로 ▲국립의학전문대학원 설립 ▲국립 지리산 산림치유원 조성 ▲피지컬AI 자율형 통합물류 국가실증센터 구축을 제시하고 사업별 필요성과 시급성을 강조했다.

양충모 남원시장이 박희승 의원과 함게 이광재 예결위원장을 찾아 현안사업 당위성을 설명하고 있다.[사진=남원시]2026.11.09 gojongwin@newspim.com

국립의학전문대학원 설립은 지역·필수·공공의료 인력을 양성하고 지역 간 의료격차를 해소하기 위한 국가 사업이다. 양 시장은 남원 설립이 최종 확정된 만큼 신속하고 차질 없는 사업 추진을 위해 국비 반영이 필요하다고 설명했다.

국립 지리산 산림치유원 조성은 제1호 국립공원인 지리산의 산림자원을 활용해 국민에게 전문적인 산림치유 서비스를 제공하고 지역의 새로운 성장 기반을 마련하기 위한 사업이다.

피지컬AI 자율형 통합물류 국가실증센터 구축은 인공지능과 로봇 기술을 실제 물류 현장에서 검증하고 산업화를 지원하는 사업으로, 국내 물류산업 경쟁력 강화와 미래 신산업 육성을 위한 국가 차원의 실증 기반 마련을 요청했다.

양 시장은 서삼석 의원을 만나 국립 지리산 산림치유원 조성사업의 필요성을 설명하고 국회 상임위원회 예산 심의 과정에서 관련 예산이 논의될 수 있도록 협조를 구했다.

강경숙 의원에게는 전북대 남원글로컬캠퍼스의 내국인 정원 확보를 건의했다. 지역 고등교육 기반을 확충하고 캠퍼스의 안정적인 운영을 통해 지역 성장거점을 마련할 수 있도록 지원을 요청했다.

국토교통위원회 소속 조인철 의원과는 남원 대강~대산 국도 건설 등 주민 교통 불편 해소와 안전성 확보, 지역 교통망 확충을 위한 사업의 국비 반영 방안을 논의했다.

이 밖에도 국회 소관 상임위원회 의원실을 찾아 남원 유곡리와 두락리 고분군 보수정비, 입암지구 자연재해위험개선지구 정비사업 등 세계문화유산 보존과 시민 안전을 위한 현안 사업의 필요성을 설명하고 지원을 요청했다.

양충모 남원시장은 "국회 예산 심의는 정부 예산안에 반영되지 못한 핵심 사업의 국비를 추가 확보할 수 있는 마지막 단계이자 중요한 시기"라며 "국립의전원과 국립 지리산 산림치유원, 피지컬AI 통합물류 국가실증센터는 남원의 미래 성장 기반을 마련하기 위해 반드시 필요한 사업인 만큼 국회 차원의 적극적인 지원을 요청했다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com