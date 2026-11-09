최정호 익산시장, 열흘 새 3차례 국회 방문…내년 국비확보 '총력'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

예결위 정태호 간사·윤준병·정성호·한병도 의원 잇단 면담…핵심사업 증액건의

피지컬AI·바이오산업·교통망 등 미래 성장동력 4대 분야 국가예산 반영 요청

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장이 9일 국회를 방문해 예결위 소속 의원과 상임위 주요 인사들을 만나 지역 핵심 사업의 국가예산 추가 반영과 증액을 요청했다.

이번 방문은 지난달 29일과 이달 4일에 이어 세 번째다. 정부 예산안의 삭감과 증액을 결정하는 예결위 종합정책질의와 부처별 심사가 11월 초·중순 집중되는 만큼 국회 심의 과정에서 지역 사업을 최대한 반영하기 위한 행보다.

최정호 악산시장이 예결위 정태호 간사와 면담하고 있다.[사진=익산시]2026.11.09 lbs0964@newspim.com

익산시는 이날 최 시장이 정태호 예결위원을 비롯해 윤준병 의원, 정성호 의원, 한병도 더불어민주당 원내대표 등을 차례로 만나 사업별 필요성과 국비 지원 당위성을 설명했다고 밝혔다.

건의 사업은 익산의 미래 산업 기반을 마련하기 위한 첨단 신산업과 지역 특화산업, 교통·사회간접자본(SOC), 역사·문화 자원 등 4대 분야에 집중됐다.

미래 첨단 신산업 분야에서는 ▲피지컬AI 기반 자율비행로봇(AAR) 국가산업 클러스터 조성 ▲동물용의약품 바이오팩토리 구축 ▲그린바이오 스타트업 육성 프로젝트 ▲반도체 소재 케미컬 센서 실증센터 구축 등을 건의했다. 인공지능과 바이오산업을 연계해 고부가가치 산업으로 전환하기 위한 사업들이다.

지역 특화산업 고도화를 위해서는 ▲푸드테크 지역혁신클러스터 공공인프라 구축 ▲석재산업 지원센터 조성을 제안했다. 식품산업 경쟁력을 높이고 지역 석재산업의 재도약을 뒷받침하기 위한 취지다.

교통망과 SOC 분야에서는 ▲5극 3특 권역 교통 허브 구축 ▲국도 27호 대체우회도로(서수~평장) 건설 사업비 증액 ▲국도 23호 대체우회도로(오산~영만) 조속 추진 ▲동익산역 진입도로 개설 등을 요청했다. 산업 물류 여건과 시민 교통 편의를 개선하기 위한 핵심 사업이다.

이와 함께 ▲익산 왕궁 자연환경 복원사업과 ▲성지순례길(국도 23호선) 보행로 개선사업의 국비 지원도 건의했다. 세계유산 도시의 환경·문화적 가치를 높이고 종교문화 관광자원을 연결하기 위한 사업이다.

최정호 익산시장은 "국회 예산 심의는 국비 증액과 삭감이 엇갈리는 단계인 만큼 지역의 미래 예산을 확보하기 위해 적극적으로 설득해야 한다"며 "익산의 미래 성장동력이 될 핵심 사업들이 국회 본회의를 최종 통과할 때까지 끊임없이 문을 두드리겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com