박완수 경남지사, 국힘 지도부에 특별법 연내 통과·지방재정 부담 완화 요청

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'국힘-경남도 혁신성장 예산정책협의회'

정책현안 25건, 국비사업 37건 건의



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 국민의힘에게 우주항공복합도시 특별법 제정 등 지역 현안과 국비 지원 협력을 요청했다.

도는 9일 오후 국회 본관에서 국민의힘 지도부와 혁신성장 예산정책협의회를 열고 주요 정책과 2027년도 국비 확보 방안을 논의했다고 밝혔다.

박완수 경남지사(오른쪽 두 번째)가 9일 오후 국회 본관에서 국민의힘 지도부와 혁신성장 예산정책협의회를 열고 주요 정책과 2027년도 국비 확보 방안을 논의하고 있다.[사진=경남도] 2026.11.09

박완수 지사를 비롯해 장동혁 당대표, 정점식 원내대표, 임이자 정책위의장, 박상웅 경남도당위원장과 경남 지역구 국회의원 등 30여 명이 참석했다.

회의는 정점식 원내대표의 개회사와 당 지도부·박 지사의 인사말에 이어 경남도의 주요 현안 보고와 2027년도 국비 확보 방안을 논의하는 순서로 진행됐다.

도는 주요 정책현안 25건과 2027년도 국비사업 37건 등 총 62건을 건의했다. 이 가운데 핵심 현안 3건과 국비사업 3건을 중심으로 당 차원의 협조를 요청했다.

핵심 현안에는 '우주항공복합도시 건설특별법' 연내 국회 통과, 창원 방위·원자력 융합 국가산단 조성, 한국산업기술진흥원(KIAT) 등 핵심 공공기관의 경남 이전이 포함됐다. 우주항공복합도시 특별법안은 지난해 12월 발의된 뒤 국회에 계류 중인 상태다.

도는 지역 간 교통망 확충과 국가전략산업 기반 구축을 위한 37개 사업에 대해 예산 반영과 증액을 요청했다. 주요 사업으로는 제6차 국도·국지도 건설계획에 반영될 예정인 9개 노선 설계비, 첨단항공엔진용 소재부품 시제조·시험평가 기반 구축, 우주산업 특화 3D 프린팅 기술 통합지원센터 건립이 꼽혔다.

거제~통영 고속도로, 소형모듈원전(SMR) 제조부품 시험검사 지원센터, 스마트항만 MRO 교육센터, 남부내륙철도 건설 등도 국비 건의 대상에 포함됐다.

박 지사는 별도로 이광재 국회 예산결산특별위원장을 만나 10개 현안사업에 대한 1160억 원 규모의 국비 지원을 요청했다. 여기에는 국도·국지도 9개 노선 설계비 90억 원, 첨단항공엔진 소재부품 기반 구축 장비 도입비 10억 원, 3D 프린팅 통합지원센터 설계비 5억 원 등이 포함됐다.

박 지사는 지방재정 여건과 관련해 "지방은 재정적으로 매우 어려운 상황"이라며 "지방 주도 성장을 강조하면서도 지방 지원 재원은 줄이고 국가사업의 지방비 부담은 늘리고 있다"고 지적했다. 이어 "국비 부담률을 높이는 등 지방재정 제도 개선이 필요하다"고 강조했다.

장동혁 대표는 "경남은 방산·원전·조선·우주항공이 집적된 대한민국 제조업의 중심지"라며 "우주항공복합도시·남해안권 발전 특별법 제정과 교통망 확충, 창원 국가산단 조성, 핵심 공공기관 이전에 당 차원의 노력을 다하겠다"고 말했다.

정점식 원내대표는 "경남의 제조업 기반에 인공지능(AI)과 첨단기술을 접목하려면 국가 차원의 전략적 투자가 필요하다"며 "SMR·우주산업·제조AI 등 미래산업 육성과 남부내륙철도·한산대첩교 건설에 필요한 예산이 반영되도록 노력하겠다"고 전했다.

도는 국회 예산 심의 일정에 맞춰 여야 국회의원들과 협력을 이어가며 주요 현안과 국비사업의 반영을 추진할 계획이다.

news2349@newspim.com