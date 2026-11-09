사천시, 고향사랑기부제 연말 이벤트…숙박권·상품권 제공

AI 핵심 요약beta
- 사천시가 9일부터 고향사랑기부 연말 이벤트를 시작했다
- 10만원 이상 기부·답례품 신청자 294명에게 경품을 제공한다
- 웰로 기부자에게 2027년 카카오프렌즈 다이어리를 증정한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기부자 만족도·경제 활성화
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 연말정산 시즌을 맞아 경남 사천시가 고향사랑기부 참여자에게 숙박권과 상품권, 캐릭터 다이어리 등을 제공하는 이벤트를 시작했다.
시는 9일부터 12월 27일까지 '연말 걱정 Bye, 행운 On!' 고향사랑기부제 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 사천시에 10만 원 이상을 기부하고 답례품 신청을 완료한 기부자를 대상으로 하며 매주 42명씩 총 294명에게 경품을 추첨으로 제공한다.
경품은 매주 월요일부터 일요일까지 기부와 답례품 신청을 완료한 참여자를 대상으로 매주 화요일에 추첨과 발표가 이뤄진다.
당첨자에게는 ▲1등 2명에게 사천아르떼리조트 풀빌라 숙박권 ▲2등 10명에게 3만 원 상당 사천시 답례품 1+1 ▲3등 30명에게 네이버페이 1만 원권이 증정된다.
고향사랑기부제 민간플랫폼인 '웰로'를 통해 기부하면 참여자 전원에게 2027년 카카오프렌즈 다이어리를 제공하는 특별 이벤트가 열린다. 다만 해당 이벤트는 한정 수량으로 조기 종료될 수 있다.
시는 앞으로도 사천의 특색을 담은 답례품과 차별화된 기부 혜택을 발굴하여 기부자 만족도를 높이고 지역경제 활성화에 기여할 계획이다.
m25322532@newspim.com