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美 공장 없는 넥센타이어, 영업익 61% 급감…현지 생산 격차 커지나

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AI 핵심 요약

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  • 10일 한국타이어·금호타이어는 현지 생산으로 미국 관세 부담을 완화했다.
  • 한국타이어는 테네시 증산으로 현지 생산 비중을 50%까지 확대할 계획이다.
  • 넥센타이어는 미국 판매 전량을 한국에서 생산해 상대적으로 원가 부담이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한국타이어, 미국 생산 비중 25%→증설 후 50% 전망
금호타이어, 조지아·베트남서 공급…추가 증설은 미정
넥센타이어는 전량 한국산…원가·판가 관리 중요성 커져

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미국 현지 생산 기반 유무에 따른 국내 타이어 업계의 원가 부담과 수익성 차이가 선명해지고 있다.

미국 정치권의 통상 기류와 무관하게 고율 관세 장벽이 지속되는 가운데, 현지 생산 거점을 적극 활용하는 한국타이어와 금호타이어는 비용 압박을 완화하고 있는 반면 전량 국내 생산으로 수출하는 넥센타이어는 상대적으로 높은 원가 부담을 안고 있다. 통상 환경 변화 속에서 국내 타이어 3사의 현지 생산 구조와 원가 대응 역량이 실적을 가르는 핵심 변수로 부상하고 있다.

[AI 일러스트=이찬우 기자]

10일 타이어 기업 취재를 종합하면 업계는 미국 중간선거 결과가 당장 관세 부담 완화로 이어지기는 어려울 것으로 보고 있다. 품목관세는 무역확장법 232조에 따른 대통령 권한으로 부과되고, 반덤핑·상계관세도 별도의 법정 절차에 따라 결정되기 때문이다.

이호근 대덕대 자동차학과 교수는 "관세 인하 자체보다는 관세정책의 예측 가능성이 높아지는 효과를 기대하는 것이 현실적"이라고 말했다. 타이어는 자동차 생산과 운행에 필수적인 소모품인 만큼 관세가 장기화하면 미국 소비자와 완성차 업체의 부담도 커진다는 설명이다.

◆ 한국타이어, 한국산 관세 약 28%…테네시 증산으로 대응

한국타이어에 따르면 미국향 한국산 승용차·경트럭용(PC/LT) 타이어에 적용되는 관세 부담은 약 28%다. 회사는 테네시 공장 증산을 관세 대응의 중심에 두고 있다.

한국타이어 관계자는 "현재 미국 판매 물량 중 현지 생산 비중은 약 25%이며 테네시 공장 증설 이후에는 약 50%까지 확대될 것으로 예상한다"며 "나머지 물량은 한국과 인도네시아 공장 등에서 대응할 계획"이라고 말했다.

미국 생산분으로 수입 물량을 대체해 완제품 관세와 해상운송 부담을 줄이는 전략이다. 현지 수요에 맞춰 제품을 공급하고 납기를 단축하는 효과도 기대할 수 있다.

올해 3분기 IR 자료에 따르면 증설 후 테네시 공장의 연간 생산능력은 승용차·경트럭용 1000만본과 대형트럭·버스용 100만본 등 총 1100만본 규모다. 증설 라인은 초회 생산을 시작해 가동률을 높이고 있으며 내년 초 완전 가동을 목표로 하고 있다.

관건은 늘어난 생산능력을 실제 판매와 이익으로 연결하는 속도다. 초기 가동 비용과 고정비를 흡수하려면 생산량에 맞춰 판매 물량도 확보해야 한다. 향후 관세가 낮아지더라도 제조비용과 공급 안정성 측면에서 현지 생산의 경쟁력을 유지할 필요가 있다.

이 교수는 "단순히 관세를 피하기 위해 공장을 짓는다면 관세가 완화되는 순간 투자 효율성이 떨어질 수 있다"며 충분한 생산 물량을 확보해 규모의 경제를 실현하는 것이 중요하다고 강조했다.

한국타이어의 3분기 타이어 부문 매출은 2조8083억원으로 전년 동기보다 3.7% 증가했지만 영업이익은 5059억원으로 2.6% 감소했다. 회사는 원재료·물류비 상승 부담을 고수익 제품 판매 확대로 일부 상쇄했다고 설명했다. 테네시 증산 효과와 함께 원가 관리와 제품 구성 개선이 수익성을 좌우할 변수다.

 한국타이어 관계자는 "향후 미국의 통상정책 및 시장 환경 변화를 예의주시하며 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.

[AI 인포그래픽=이찬우 기자]

◆ 금호타이어, 조지아·베트남서 미국 공급…추가 생산 여력 관건

금호타이어는 미국 시장에서 판매하는 제품을 조지아 공장과 베트남 공장에서 생산하는 방식으로 대응하고 있다. 미국 생산분으로 완제품 수입 관세 노출을 줄이면서 베트남산 제품의 통관 비용도 관리해야 하는 구조다.

회사가 밝힌 베트남산 제품의 상계관세율은 7.89%다. 한국산 제품에 적용되는 반덤핑 관세율 10.53%와는 별개의 조치다. 회사는 두 관세 모두 법정 산정기준에 따라 결정돼 선거 결과의 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 예상했다.

조지아 공장을 포함한 공장 가동률은 현재 90% 이상이며 추가 증설은 아직 정해지지 않았다. 높은 가동률을 유지하는 가운데 미국 현지 공급을 얼마나 늘릴 수 있을지는 조지아 공장의 추가 생산 여력과 제품 구성에 달려 있다.

미국 공장 보유가 모든 비용 부담을 없애주는 것도 아니다. 이 교수는 "현지 생산에 필요한 원재료와 설비, 일부 부품의 수입 비용은 여전히 영향을 받을 수 있다"고 짚었다. 완제품 관세뿐 아니라 원재료 조달과 제조비용도 함께 따져야 한다는 의미다. 그는 현지 생산 비중과 공장 가동률, 현지 조달률이 업체별 경쟁력을 가르는 요소가 될 것으로 봤다.

금호타이어의 3분기 연결 매출은 1조2374억원, 영업이익은 1305억원으로 전년 동기보다 각각 11.1%, 20.3% 증가했다. 회사는 주요 시장 판매 확대와 고인치·전기차용 등 고부가가치 제품 판매 증가를 실적 개선 요인으로 꼽았다. 현지 공장의 활용도를 높이는 동시에 수익성 높은 제품의 판매를 늘려 비용 부담을 흡수하는 것이 과제다.

◆ 넥센타이어, 미국 판매 전량 한국산…관세·판가 사이 균형 필요

넥센타이어는 한국·중국·체코에 생산거점을 운영하지만 미국 판매 제품은 전량 한국에서 생산해 공급하고 있다고 밝혔다. 미국 공장을 둔 한국타이어·금호타이어와 달리 현지 생산으로 완제품 수입 관세를 피할 수 없는 구조다.

회사에 따르면 한국산 제품에는 품목관세 15%와 반덤핑관세 8.02%가 적용된다. 한국산 해당 제품의 반덤핑 예치율은 3사 중 가장 낮지만 미국 판매 물량 전부가 수입 제품이라는 점에서 비용 부담이 남는다.

이 교수는 관세가 유지되거나 추가로 높아지면 미국 공장 없이 수출에 의존하는 넥센타이어가 상대적으로 불리할 수 있다고 봤다. 그는 "판매가격을 올리거나 자체적으로 비용을 흡수해야 하는데 어느 쪽이든 가격 경쟁력이나 수익성에 부담이 된다"고 설명했다.

넥센타이어의 3분기 매출은 8148억원으로 전년 동기보다 4.4% 증가했지만 영업이익은 181억원으로 61.1% 감소했다. 이익 감소분 전체를 관세 영향으로 볼 수는 없지만 원재료·물류비와 관세를 함께 감당해야 하는 만큼 가격 협상력과 제품별 수익성 관리가 중요하다.

이 교수는 신차용(OE)과 교체용(RE) 시장에서의 제품 경쟁력도 강조했다. 전기차용 타이어의 마모·소음·내구성 대응 기술과 프리미엄 시장의 브랜드 가치가 수익성을 뒷받침할 수 있다는 분석이다.

그는 "장기적으로는 누가 더 낮은 원가로 품질 좋은 타이어를 안정적으로 공급할 수 있느냐가 핵심"이라며 미국 공장을 둔 업체는 생산성과 가동률을 높이고, 수출 중심 업체는 생산거점과 제품 경쟁력을 함께 점검해야 한다고 말했다.

chanw@newspim.com

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'과세 논란' 상속세법 개정 해법은? [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 주가누르기를 방지하기 위한 상속·증여세법 개정이 논의되고 있지만 정부·학계와 여당 간 시각차가 적지 않다. 정부와 자본시장연구원은 시가에 가산율을 얹는 방안을 제시한 반면, 여당인 더불어민주당은 순자산가치 하한(80%) 설정을 주장해 구체적인 과세 기준을 둘러싼 난항이 예상된다. 지난 9일 국회에서 열린 '주가누르기 방지법' 공개토론회에서는 정부 원안의 적용 대상을 확대하고 평가액의 최소 가산율을 30%에서 40%로 높이는 대안이 제시됐지만, 이미 낮게 형성된 주가에 일정 비율을 더하는 방식으로는 주가누르기를 막기 어렵다는 지적이 나왔다. 순자산가치에 평가 하한을 두는 의원안에 대해서는 과도한 납세 부담과 제도 집행의 어려움이 쟁점으로 떠올랐다. 더불어민주당 K-자본시장특별위원회가 이날 서울 여의도 국회의원회관에서 개최한 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회'에는 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원과 이대호 와이스트릿 대표, 이훈기 민주당 의원이 발제자로 나섰다. 법률·세무 전문가와 자산운용업계 관계자들도 지정토론에 참여했다. 현행 상속·증여세법은 상장주식의 가치를 평가할 때 원칙적으로 평가기준일 전후 각 2개월간의 종가 평균을 적용한다. 주가가 낮을수록 상속·증여 과정에서 세금 부담이 줄어드는 만큼 최대주주와 일반주주의 이해관계가 충돌할 수 있다는 점이 제도 개편 논의의 배경이다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 정부가 지난 8월 발표한 상속주식 평가제도 개편안을 설명하고, 자본시장연구원이 마련한 수정 대안을 제시했다. 정부 원안은 최근 13개 반기 중 12개 반기 이상 업종별 주가순자산비율(PBR)이 하위 25%에 해당하는 코스피 기업과 하위 10%에 해당하는 코스닥 기업 등을 주가누르기 추정 대상으로 삼는다. 이후 국세청 평가심의위원회 심의를 통해 적용 여부를 결정하되, 납세자가 조세회피 목적이 없었다는 점을 입증하면 기존 평가 방식을 유지하도록 했다.  9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 자본시장연구원은 저PBR 판정 기준을 최근 6개 반기 중 3회 이상으로 완화하고, 코스피와 코스닥 모두 업종별 하위 25%를 적용하자고 제안했다. 다만 PBR이 0.8배 이상인 반기는 산정에서 제외하고, 최근 3개 반기 모두 해당 요건에서 벗어난 기업이나 지속적인 적자·자본잠식 기업 등은 적용 대상에서 제외하도록 했다. 저PBR 유형의 재평가는 최장 6년6개월의 기간별 평균주가와 현행 시가에 40%를 가산한 값 중 큰 금액을 사용하는 방식을 제안했다. 자본시장연구원은 보충적 평가로 계산한 세액이 더 적으면 이를 선택하도록 하고, 해당 주식 시가의 90%를 넘지 않는 세액 상한을 법률에 명시하는 방안도 제시헸다.이 연구위원은 "시장가격을 평가 기준으로 활용하면 기업가치 평가에 드는 비용과 분쟁을 줄일 수 있다"라며 "순자산가치를 평가 하한으로 설정할 경우 상속세가 상속주식의 시장가치를 넘어설 수 있다"라고 강조했다. 반면 이훈기 더불어민주당 의원은 정부안에 대해 "비정상적으로 눌린 주가를 기준으로 한다"라며 평가기준 자체를 문제 삼았다. 이 의원은 "낮은 시가에 가산율을 높이더라도 주가를 낮춰 세금을 줄일 유인은 남는다"라며 "순자산가치 80%의 평가 하한으로 승계 세부담이 주가에 연동되는 구조를 바꿔야 한다"고 주장했다. 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 앞서 이훈기·이소영 더불어민주당 의원이 각각 발의한 상속·증여세법 개정안은 최대주주 등이 보유한 상장주식의 평가액이 세법상 순자산가치의 80%보다 낮으면 비상장주식 평가방법을 적용하되, 순자산가치의 80%를 하한으로 두는 내용이다. 주가가 일정 수준 아래로 떨어지더라도 상속·증여세 산정에 쓰이는 평가액은 더 낮아지지 않도록 하겠다는 취지다. 아울러 높아진 상속세 부담을 완화하기 위해 법 적용 대상인 상장주식에 한해 현금 대신 주식으로 세금을 납부할 수 있도록 하는 물납 허용 방안도 담겼다.전문가들 사이에서는 저PBR 기업을 주가누르기 대상으로 판단할 기준을 놓고 의견이 엇갈렸다. 이대호 와이스트릿 대표는 업종별 특성과 기업의 경영상 어려움을 고려할 필요가 있다면서도 "업종별 특성과 경영난을 고려하되 업종 전체가 저평가됐다는 이유만으로 적용 대상에서 제외해서는 안 된다"라고 주장했다. 반면 이중교 연세대 법학전문대학원 교수는 "기업의 실적 부진이나 업종 특성에 따른 저평가를 인위적인 주가누르기와 구분해야 한다"라며 "PBR이 낮다고 해서 다 주가를 누른 건 아니다"라고 강조했다. 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 주식시장에서 형성된 가격이 지배주주의 지분 가치를 충분히 반영하는지도 쟁점으로 다뤄졌다.김지열 쿼드자산운용 이사는 "낮은 주가로 지배주주가 얻는 절세 이익이 일반주주의 손실로 이어질 수 있다"라며 "지배주주의 절세 이익이 일반주주의 주식 저평가 부담으로 이어질 수 있다"고 지적했다. 심혜섭 변호사도 "시장가격만으로는 지배주주가 누리는 별도의 이익을 충분히 평가하기 어렵다"라는 의견을 내놨다. 오충진 변호사는 "경영권 가치를 인정한 기존 헌법재판소 결정을 근거로 최대주주 지분과 일반주주 지분을 동일한 기준으로 평가하는 것은 적절하지 않다"라는 의견을 밝혔다. 주식시장에서 거래되는 가격뿐 아니라 경영권에 따른 가치도 평가 과정에서 고려해야 한다는 주장이다. 반면 시장가격보다 높은 금액을 기준으로 세금을 부과할 경우 납세자의 부담이 지나치게 커질 수 있다는 우려도 제기됐다. 김태희 법무법인 LKB평산 변호사는 "시장가치보다 높은 금액을 기준으로 과세하면 상속받은 주식을 모두 팔아도 세금을 내지 못할 수 있다"라며 "정부안도 장기 평균 주가와 최대주주 할증이 겹치면 같은 문제가 생길 수 있다. 객관적인 반증 사유와 세 부담 상한을 법률에 명시해야 한다"라고 강조했다. [AI 인포그래픽=양태훈 기자] 상속세를 현금 대신 주식으로 납부하는 물납제도 역시 쟁점으로 다뤄졌다. 나민채 더밸류앤코 대표는 의원안에 따라 주식 물납을 허용하면 상속세를 내기 위해 보유 지분을 대량 매각하는 부담을 줄일 수 있다고 주장했다. 나 대표는 "세율이 아니라, 상속인이 실제로 내놓는 지분으로 비교해야 한다"라며 "물납 시 주가와 관계없이 상속 지분의 절반 이하로 세금을 납부할 수 있다"라고 지적했다. 김태희 변호사는 물납 허용이 과도한 세금 부담에 따른 위헌 논란을 완화하는 방안이 될 수 있다고 평가했다. 김 변호사는 "상장주식 물납을 허용하면 어느 정도 위헌성을 막을 수 있어 보인다"라면서도 "국가가 물납받은 저PBR 주식을 처분하는 과정에서 발생할 부담과 경영권 문제 등을 함께 고려해야 한다"라고 지적했다. 제도 시행에 앞서 과세 기준과 절차를 명확히 해야 한다는 의견도 나왔다. 김성범 한국세무사회 세무사는 비상장주식 평가방법의 적정성과 심의 지연에 따른 신고기한·가산세 문제 등을 지적하며 "세금이라는 게 결국 납세자가 미리 계산할 수 있어야 된다. 납세자의 혼란을 줄이기 위해 시행 시기와 경과규정을 구체적으로 마련해야 한다"라고 강조했다.dconnect@newspim.com 2026-11-10 08:11
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값싼 원전 5기 놀리면서 전기요금 인상한다고? [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 최근 한국전력공사 사장이 연이어 "전기요금 현실화" 필요성을 주장하고 있어 주목된다. 전력인프라 확대를 위해 막대한 비용이 필요한데, 누적된 적자가 심각한 상황이어서 전기요금 인상이 필요하다는 주장이다. 하지만 정부가 값싼 원전을 제대로 활용하지도 못하고, 심지어 원전 5기가 '낮잠'을 자고 있는 상황에서 전기요금 인상을 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않다는 지적이 나온다. ◆ 수익성 악화된 한전, 전기요금 인상론 '군불' 김동철 한국전력공사 사장은 지난 4일 열린 기자간담회에서 "누적 적자가 한때 40조원까지 갔다가 지금은 34조원"이라며 "전력 판매 수입을 통해서 적어도 누적 적자는 해소돼야 한다"고 강조했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김동철 한국전력공사 사장이 12일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 대한무역투자진흥공사 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 mironj19@newspim.com 문재인 정부 시절 도입한 '연료비 연동제'가 제대로 작동되지 못하면서 누적 적자를 해소하기 힘들다는 주장이다. "전기요금 현실화가 필요하다"는 말은 결국 전력 소비자 입장에서는 '전기요금 인상'으로 받아들여진다. 한전의 재무구조 상황만 보면 무리한 주장도 아니다. 원가가 급등했던 2021년~2023년 누적된 적자가 아직도 34조원이나 남아있다. 이자비용만 연간 4조원 이상이다. 영업이익의 절반 이상을 이자 갚는데 급급한 상황이다(아래 그래프 참고). 상황이 이런데도 정부는 호남반도체 산단을 임기 내 조성해야 한다면서 전력망 구축에 속도전을 주문하고 있다. 수십조 규모의 천문학적인 비용이 들어가지만 부채한도에도 여유가 없는 실정이다. 그마저도 내년에는 5배에서 2배로 줄어들게 된다. ◆ 발전비용 '반값'인데 원전 5기 '낮잠'…원안위 늑장심사 그렇다고 전기요금을 인상하는 게 답일까. 정부의 에너지믹스 정책을 보면 한심하기 짝이 없다. 재생에너지 보급에 무리하게 속도를 내면서 값싼 원전을 5기나 놀리고 있기 때문이다. 한국수력원자력에 따르면, 국내 원전 26기 중 무려 5기나 가동이 정지되어 있다. 고장난 게 아니라 계속운전 심사를 담당하고 있는 원자력안전위원회의 늑장심사 때문이다(아래 그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com 운전허가 만료로 정지 중인 원전은 고리 3·4호기와 한빛 원전 1·2호기, 월성 2호기 등 5기다. 고리 3·4호기(950MW급)는 지난달 27일 승인됐지만 1년~2년 정도 놀렸고 재가동 준비기간을 감안하면 내년 상반기에나 투입될 전망이다. 한빛원전 1·2호기(950MW급)도 사정은 비슷하다. 1호기는 지난해 12월 22일 멈췄고 2호기는 지난 9월 11일 멈췄다. 월성 2호기도 이달 1일 정지됐다. 한수원은 원안위의 심사기간을 감안해 2~3년 전에 이미 계속운전을 신청했지만 정부와 원안위의 늑장 대응으로 값싼 원전을 놀리고 있는 셈이다. 원전의 발전비용은 다른 전원(電源)에 비해 압도적으로 저렴하다. 전력시장 상황에 따라 다르지만, 올해 들어 8월까지 평균가격은 1kWh당 89원 수준이다. 석탄(유연탄+무연탄)은 140.5원, LNG 166.8원, 태양광 148원, 풍력은 169~175원 수준이다. 원전업계 한 관계자는 "원전의 발전비용은 다른 전원에 비해 압도적으로 낮은 수준"이라며 "기저발전으로 활용되는 원전을 놀리는 것은 국가적으로 안타까운 현실"이라고 지적했다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com ◆ 올해 7월까지 원전 감발로 311억 손실…연간 500억~600억 전망 재생에너지가 급증하면서 원전을 감발(축소)하는 것도 문제다. 한낮에 태양광 발전량이 늘어날 경우 남아도는 전력을 해소하기 위해 오히려 값싼 원전의 발전량을 줄이고 있는 게 현주소다. 이 같은 실태는 지난달 국정감사에서도 도마 위에 올랐다. 최근 5년간 원전 감발로 인한 손실액이 1032억원 규모로 파악됐다. 연도별로 보면, 2022년 234억원, 2023년 95억원, 2024년 136억원, 2025년 255억원이며, 올해는 7월까지 311억원으로 집계됐다. 연간 500~600원 규모로 전망된다(그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.09.28 dream@newspim.com 재생에너지 확대로 인한 전력의 불안전성을 조절하기 위해 값싼 원전을 희생하고 있는 셈이다. 이로 인해 한전의 전력구입 비용이 상승하고, 고스란히 국민의 전기요금 부담으로 작용하게 된다. 이종배 국민의힘 의원은 지난 국감에서 "신재생에너지 발전량이 계통망 수용 한도를 넘어서면서 상대적으로 출력 조절이 쉬운 원전의 가동을 줄인 결과"라고 지적했다. 결국 발전비용을 낮추고 한전의 재무구조 개선과 전기요금 부담을 낮추기 위해서는 값싼 원전을 최대한 활용해야 한다는 게 전력업계 전문가들의 중론이다. dream@newspim.com 2026-11-10 06:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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