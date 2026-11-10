美 공장 없는 넥센타이어, 영업익 61% 급감…현지 생산 격차 커지나

한국타이어, 미국 생산 비중 25%→증설 후 50% 전망

금호타이어, 조지아·베트남서 공급…추가 증설은 미정

넥센타이어는 전량 한국산…원가·판가 관리 중요성 커져

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 미국 현지 생산 기반 유무에 따른 국내 타이어 업계의 원가 부담과 수익성 차이가 선명해지고 있다.

미국 정치권의 통상 기류와 무관하게 고율 관세 장벽이 지속되는 가운데, 현지 생산 거점을 적극 활용하는 한국타이어와 금호타이어는 비용 압박을 완화하고 있는 반면 전량 국내 생산으로 수출하는 넥센타이어는 상대적으로 높은 원가 부담을 안고 있다. 통상 환경 변화 속에서 국내 타이어 3사의 현지 생산 구조와 원가 대응 역량이 실적을 가르는 핵심 변수로 부상하고 있다.

[AI 일러스트=이찬우 기자]

10일 타이어 기업 취재를 종합하면 업계는 미국 중간선거 결과가 당장 관세 부담 완화로 이어지기는 어려울 것으로 보고 있다. 품목관세는 무역확장법 232조에 따른 대통령 권한으로 부과되고, 반덤핑·상계관세도 별도의 법정 절차에 따라 결정되기 때문이다.

이호근 대덕대 자동차학과 교수는 "관세 인하 자체보다는 관세정책의 예측 가능성이 높아지는 효과를 기대하는 것이 현실적"이라고 말했다. 타이어는 자동차 생산과 운행에 필수적인 소모품인 만큼 관세가 장기화하면 미국 소비자와 완성차 업체의 부담도 커진다는 설명이다.

◆ 한국타이어, 한국산 관세 약 28%…테네시 증산으로 대응

한국타이어에 따르면 미국향 한국산 승용차·경트럭용(PC/LT) 타이어에 적용되는 관세 부담은 약 28%다. 회사는 테네시 공장 증산을 관세 대응의 중심에 두고 있다.

한국타이어 관계자는 "현재 미국 판매 물량 중 현지 생산 비중은 약 25%이며 테네시 공장 증설 이후에는 약 50%까지 확대될 것으로 예상한다"며 "나머지 물량은 한국과 인도네시아 공장 등에서 대응할 계획"이라고 말했다.

미국 생산분으로 수입 물량을 대체해 완제품 관세와 해상운송 부담을 줄이는 전략이다. 현지 수요에 맞춰 제품을 공급하고 납기를 단축하는 효과도 기대할 수 있다.

올해 3분기 IR 자료에 따르면 증설 후 테네시 공장의 연간 생산능력은 승용차·경트럭용 1000만본과 대형트럭·버스용 100만본 등 총 1100만본 규모다. 증설 라인은 초회 생산을 시작해 가동률을 높이고 있으며 내년 초 완전 가동을 목표로 하고 있다.

관건은 늘어난 생산능력을 실제 판매와 이익으로 연결하는 속도다. 초기 가동 비용과 고정비를 흡수하려면 생산량에 맞춰 판매 물량도 확보해야 한다. 향후 관세가 낮아지더라도 제조비용과 공급 안정성 측면에서 현지 생산의 경쟁력을 유지할 필요가 있다.

이 교수는 "단순히 관세를 피하기 위해 공장을 짓는다면 관세가 완화되는 순간 투자 효율성이 떨어질 수 있다"며 충분한 생산 물량을 확보해 규모의 경제를 실현하는 것이 중요하다고 강조했다.

한국타이어의 3분기 타이어 부문 매출은 2조8083억원으로 전년 동기보다 3.7% 증가했지만 영업이익은 5059억원으로 2.6% 감소했다. 회사는 원재료·물류비 상승 부담을 고수익 제품 판매 확대로 일부 상쇄했다고 설명했다. 테네시 증산 효과와 함께 원가 관리와 제품 구성 개선이 수익성을 좌우할 변수다.

한국타이어 관계자는 "향후 미국의 통상정책 및 시장 환경 변화를 예의주시하며 대응해 나갈 계획"이라고 말했다.

[AI 인포그래픽=이찬우 기자]

◆ 금호타이어, 조지아·베트남서 미국 공급…추가 생산 여력 관건

금호타이어는 미국 시장에서 판매하는 제품을 조지아 공장과 베트남 공장에서 생산하는 방식으로 대응하고 있다. 미국 생산분으로 완제품 수입 관세 노출을 줄이면서 베트남산 제품의 통관 비용도 관리해야 하는 구조다.

회사가 밝힌 베트남산 제품의 상계관세율은 7.89%다. 한국산 제품에 적용되는 반덤핑 관세율 10.53%와는 별개의 조치다. 회사는 두 관세 모두 법정 산정기준에 따라 결정돼 선거 결과의 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 예상했다.

조지아 공장을 포함한 공장 가동률은 현재 90% 이상이며 추가 증설은 아직 정해지지 않았다. 높은 가동률을 유지하는 가운데 미국 현지 공급을 얼마나 늘릴 수 있을지는 조지아 공장의 추가 생산 여력과 제품 구성에 달려 있다.

미국 공장 보유가 모든 비용 부담을 없애주는 것도 아니다. 이 교수는 "현지 생산에 필요한 원재료와 설비, 일부 부품의 수입 비용은 여전히 영향을 받을 수 있다"고 짚었다. 완제품 관세뿐 아니라 원재료 조달과 제조비용도 함께 따져야 한다는 의미다. 그는 현지 생산 비중과 공장 가동률, 현지 조달률이 업체별 경쟁력을 가르는 요소가 될 것으로 봤다.

금호타이어의 3분기 연결 매출은 1조2374억원, 영업이익은 1305억원으로 전년 동기보다 각각 11.1%, 20.3% 증가했다. 회사는 주요 시장 판매 확대와 고인치·전기차용 등 고부가가치 제품 판매 증가를 실적 개선 요인으로 꼽았다. 현지 공장의 활용도를 높이는 동시에 수익성 높은 제품의 판매를 늘려 비용 부담을 흡수하는 것이 과제다.

◆ 넥센타이어, 미국 판매 전량 한국산…관세·판가 사이 균형 필요

넥센타이어는 한국·중국·체코에 생산거점을 운영하지만 미국 판매 제품은 전량 한국에서 생산해 공급하고 있다고 밝혔다. 미국 공장을 둔 한국타이어·금호타이어와 달리 현지 생산으로 완제품 수입 관세를 피할 수 없는 구조다.

회사에 따르면 한국산 제품에는 품목관세 15%와 반덤핑관세 8.02%가 적용된다. 한국산 해당 제품의 반덤핑 예치율은 3사 중 가장 낮지만 미국 판매 물량 전부가 수입 제품이라는 점에서 비용 부담이 남는다.

이 교수는 관세가 유지되거나 추가로 높아지면 미국 공장 없이 수출에 의존하는 넥센타이어가 상대적으로 불리할 수 있다고 봤다. 그는 "판매가격을 올리거나 자체적으로 비용을 흡수해야 하는데 어느 쪽이든 가격 경쟁력이나 수익성에 부담이 된다"고 설명했다.

넥센타이어의 3분기 매출은 8148억원으로 전년 동기보다 4.4% 증가했지만 영업이익은 181억원으로 61.1% 감소했다. 이익 감소분 전체를 관세 영향으로 볼 수는 없지만 원재료·물류비와 관세를 함께 감당해야 하는 만큼 가격 협상력과 제품별 수익성 관리가 중요하다.

이 교수는 신차용(OE)과 교체용(RE) 시장에서의 제품 경쟁력도 강조했다. 전기차용 타이어의 마모·소음·내구성 대응 기술과 프리미엄 시장의 브랜드 가치가 수익성을 뒷받침할 수 있다는 분석이다.

그는 "장기적으로는 누가 더 낮은 원가로 품질 좋은 타이어를 안정적으로 공급할 수 있느냐가 핵심"이라며 미국 공장을 둔 업체는 생산성과 가동률을 높이고, 수출 중심 업체는 생산거점과 제품 경쟁력을 함께 점검해야 한다고 말했다.

chanw@newspim.com