광주 서구, 공약 설계부터 주민이 심판한다

AI 핵심 요약beta
- 전남광주서구가 9일 주민배심원단 32명과 공약 검증에 착수했다
- 주민배심원단은 민선9기 공약 실천계획의 타당성과 실현 가능성을 평가한다
- 서구는 권고안을 반영해 12월 공약실천계획을 확정하고 공개할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7대 1 경쟁률 뚫고 참여…12월 실천계획 확정
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 서구가 민선9기 공약 수립 단계부터 주민 검증을 도입해 정책의 실현 가능성과 이행 책임성을 높인다.
전남광주서구는 9일 서구청 들불홀에서 주민배심원단 32명이 참여한 가운데 '2026년 서구 주민배심원단' 첫 회의를 열고 공약실천계획 검증에 착수했다고 밝혔다.
주민배심원단은 공약의 타당성과 실현 가능성을 주민 관점에서 평가하고 개선안을 제시하는 기구다. 민선8기에는 공약 이행 과정에 참여했으나 민선9기부터는 실천계획 수립 단계까지 역할을 확대했다. 이번 배심원단 모집에는 225명이 신청해 약 7대 1의 경쟁률을 기록했다.
첫 회의에서는 매니페스토와 주민배심원제 교육을 실시하고 분임별 평가 안건을 선정했다. 배심원단은 향후 두 차례 추가 회의를 거쳐 공약별 적정성을 검토하고 개선 권고안을 도출한다.
서구는 권고안을 토대로 세부 추진계획을 보완한 뒤 12월 중 공약실천계획을 확정해 구청 누리집에 공개할 방침이다. 앞서 서구는 지난 10월 민선9기 공약으로 7대 분야 26개 공약과 48개 이행사업을 확정했다.
주요 사업은 주민주도형 자치 플랫폼 구축과 골목상권 상생벨트 고도화, 스마트 통합돌봄 체계 구축, 지능형 도시 안전망 강화 등이다. 공원 중심 문화도시 조성과 전 생애 교육 생태계 구축, AI·빅데이터 기반 행정서비스 혁신도 포함됐다.
최경화 부구청장은 "공약은 주민과의 약속인 만큼 실천계획 수립 과정부터 주민의 목소리를 담는 것이 중요하다"며 "배심원단에서 제시한 의견을 충실히 반영해 공약을 책임 있게 실천하고, 주민 참여가 실질적인 정책 성과로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.
bless4ya@newspim.com