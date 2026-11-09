전춘성 진안군수, 육군 35사단장 감사장 수상…지역안보 협력

AI 핵심 요약beta
- 전춘성 진안군수는 9일 통합방위태세 확립 공로로 감사장을 받았다
- 제35보병사단장은 진안군청을 찾아 군수에게 감사장을 전달했다
- 양측은 예비군 지원 확대와 민·관·군 협력 강화 방안을 논의했다
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예비군 육성 지원 확대·군부대와 지역사회 협력체계 강화 추진
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 전춘성 군수가 지역 통합방위태세 확립과 민·관·군 협력 강화에 기여한 공로로 육군 제35보병사단으로부터 감사장을 받았다고 9일 밝혔다.
김광석 제35보병사단장(소장)은 이날 진안군청을 방문해 전 군수에게 감사장을 전달하고 지역 안보와 상생발전을 위한 협력 방안을 논의했다.
이번 방문은 평소 지역 안보태세 확립과 군부대 지원에 적극 협조해 온 진안군에 감사의 뜻을 전하고 지역사회와 군부대 간 협력체계를 강화하기 위해 마련됐다.
양측은 통합방위 작전태세 확립을 위한 추진성과를 공유하고 향후 협력 과제에 대해 의견을 나눴다.
주요 협력 과제로는 통합방위태세 확립을 위한 동원·예비군 육성 지원금 확대, 군부대와 지역사회 간 협력체계 강화, 민·관·군·경·소방 통합방위 상황조치 매트릭스 보완 등이 제시됐다. 양측은 이를 바탕으로 실질적인 협력을 이어가기로 했다.
전춘성 진안군수는 "앞으로도 군부대와 긴밀한 협력체계를 유지해 지역 통합방위태세를 더욱 굳건히 하고 군 장병과 지역주민이 함께 상생할 수 있도록 다양한 지원과 협력사업을 추진하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com