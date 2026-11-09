대전교육청, 초·중학생 건강·응급처치 보건 교육

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 9일 초·중학생 대상 건강증진 체험교육을 시작했다
- 학생들은 5개 부스에서 심폐소생술·응급처치 등을 체험했다
- 교육 만족도와 생활습관 실천 의지를 조사해 내년 개선에 반영한다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 초·중학생을 대상으로 심폐소생술과 응급처치, 흡연·마약류 예방 등 건강관리 체험교육을 지원한다.
9일 시교육청에 따르면 대전학생건강증진센터와 함께 오는 11일까지 대전느리울초등학교, 대전중앙중학교, 대전옥계초등학교에서 '2026년 찾아가는 학생 건강증진 프로그램'을 총 3회 운영한다.
이번 프로그램은 학생들이 건강관리와 응급처치 방법을 직접 익히고 올바른 생활습관을 형성하도록 돕기 위해 마련됐다.
학생들은 소그룹으로 나뉘어 5개 체험 부스에 차례로 참여한다. 주요 교육 내용은 스트레스 예방, 심폐소생술 및 기도폐쇄 응급처치, 혈압 측정과 청진기 사용, 폐활량 측정 및 흡연 예방, 마약류 오·남용 예방 등이다.
교육을 마친 뒤에는 학생 설문조사를 통해 교육 내용에 대한 이해도와 만족도, 건강한 생활습관 실천 의지를 확인한다. 조사 결과는 내년도 프로그램 개선에 반영할 예정이다.
김희종 체육예술건강과장은 "학생들이 심폐소생술을 직접 해보고 자신의 건강 상태를 살피는 체험을 통해 배운 내용을 일상에서도 적극적으로 실천할 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com