부산도시공사, 대한민국 일자리 어워드서 장관상 수상

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다양한 일자리 창출 방식 도입 성과

주거복지와 청년 고용 지원 효과

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산도시공사가 주거복지와 도시재생, 주택공급 사업을 일자리 창출과 연계한 성과를 인정받았다.

공사는 '2026 대한민국 일자리 어워드'에서 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 9일 밝혔다.

대한민국 일자리 어워드는 행정안전부 등이 주관하는 '지역경제 혁신박람회'의 하나로, 우수한 일자리 정책을 추진하거나 성과를 낸 지방자치단체와 공공기관을 선정해 시상하고 있다.

부산도시공사가 '2026 대한민국 일자리 어워드'에서 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다. 사진은 부산도시공사 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.08.09

올해는 전국 지방자치단체와 공공기관 94곳이 참여했다. 공적 서류심사와 현장 전시 콘텐츠 심사, 종합평가를 거쳐 지자체 8곳과 공공기관 5곳 등 모두 13곳이 수상기관으로 선정됐다.

이 중 공사는 기관 내부의 직접 채용에 그치지 않고 기존 사업의 특성을 활용해 일자리 창출 방식을 다각화한 점에서 높은 평가를 받았다.

주거복지 분야에서는 소방·안전·보건의료 분야 경력을 보유한 시니어 인력을 임대주택 생활돌봄과 주거안전 업무에 활용했다.

도시재생 분야에서는 도시재생전문기업과 연계해 청년들에게 직무 경험을 제공하고 취업과 고용 유지를 지원했다.

주택공급 분야에서는 에코델타시티 15BL 지역제안형 특화주택을 통해 산업단지 근로자에게 직장과 가까운 주거 환경을 제공하는 사업을 추진했다.

이 외에도 지난 9월 17일부터 18일까지 강릉 올림픽파크에서 열린 지역경제 혁신박람회에서 건설현장 안전예보제와 주거복지사 배치 등 주요 사례를 소개했다. 부산 바다를 주제로 한 테라리움 만들기 체험행사도 운영했다.

ndh4000@newspim.com