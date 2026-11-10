[오늘날씨] 아침 영하권 추위…한낮 12도 이상 일교차 커

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 10일 전국이 대체로 맑고 아침 기온이 영하권으로 내려간다고 예보했다.
- 낮 기온은 12~18도까지 오르며 전국 대부분 지역의 일교차가 15도 이상 벌어지겠다.
- 부산·울산·경북 동해안에는 5~20㎜ 비가 내리고 미세먼지는 좋음~보통 수준이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 화요일인 10일은 아침 기온이 영하권으로 내려가고 한낮에는 12도 이상까지 오르며 일교차가 클 전망이다.
기상청에 따르면 이날 전국이 대체로 맑은 가운데 아침 기온이 영하권으로 내려가는 곳이 있겠다. 부산과 울산, 경북 동해안은 곳에 따라 비가 내리겠다. 예상 강수량은 5~20㎜다.
아침 최저기온은 -3~10도로 예상된다. ▲서울 0도 ▲인천 1도 ▲수원 0도 ▲춘천 1도 ▲강릉 5도 ▲청주 1도 ▲대전 1도 ▲전주 2도 ▲광주 3도 ▲대구 4도 ▲부산 10도 ▲울산 9도 ▲제주 11도다.
낮 최고기온은 12~18도로 예상된다. ▲서울 12도 ▲인천 12도 ▲수원 12도 ▲춘천 13도 ▲강릉 16도 ▲청주 13도 ▲대전 13도 ▲전주 13도 ▲광주 15도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 15도다.
바다 물결은 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 동해·남해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.
yuniya@newspim.com