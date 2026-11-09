장수 광장페스타 '발효' 마무리…김장체험 5000kg 완판

AI 핵심 요약beta
- 장수군은 7~8일 광장페스타에 800여명이 방문했다고 밝혔다.
- 김장체험 물량 5000kg이 모두 판매되고 장류체험도 운영됐다.
- 장수군은 다음 달 미리 크리스마스 행사를 개최할 예정이다.
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사전예약 4000kg 이어 현장판매 1000kg 소진, 다음 달 시즌3 개최
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 전통 발효문화와 지역 농산물을 활용한 체험행사인 '광장페스타(시즌2: 발효)'에 800여명이 찾아 김장체험 물량 5000kg이 모두 판매되는 성과를 거뒀다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 지난 7~8 장수만남의광장에서 장수의 전통 발효문화를 알리고 지역 농산물의 우수성을 홍보하기 위해 마련됐다.
행사에서는 김장 담그기를 비롯해 고추장·된장 만들기 등 다양한 체험 프로그램이 운영돼 방문객들에게 전통 먹거리의 매력을 전했다.
특히 올해 3년째를 맞은 김장체험은 사전예약 접수 시작 7일 만에 예약 물량 4000kg이 모두 판매되며 높은 관심을 모았다. 행사 당일 현장 추가 판매분 1000kg까지 소진되면서 총 5000kg의 김장체험 물량이 완판됐다.
장수군은 장수몰 할인 예약접수와 연계해 김장체험 20%, 장류체험 50% 할인 혜택을 제공하며 방문객들의 체험 비용 부담을 낮췄다.
이틀간 행사장을 찾은 방문객들은 김장과 장류 만들기에 직접 참여하며 장수 발효식품의 가치와 전통 먹거리의 매력을 경험했다.
최훈식 장수군수는 "김장체험이 회차를 거듭할수록 많은 관심과 사랑을 받아 뜻깊다"며 "앞으로도 장수의 우수한 농산물을 활용한 다양한 체험 프로그램을 마련해 방문객들에게 즐거운 경험을 제공하고 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.
한편 장수군은 다음 달 '광장페스타(시즌3: 미리 크리스마스)'를 개최할 예정이다. 겨울의 낭만과 크리스마스 분위기를 담은 다양한 프로그램을 통해 방문객들에게 특별한 연말 추억을 선사할 계획이다.
gojongwin@newspim.com