고창갯벌 '빅버드레이스' 성황…국내외 탐조인 110여명 참여

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3일간 30개 팀 탐조 활동…148종 조류 관찰·1529건 기록 수집

흰기러기·큰부리큰기러기 등 미기록종 확인…세계자연유산 보전

[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 국내외 탐조인들이 참여한 '제5회 고창갯벌 빅버드레이스'를 통해 갯벌의 생태적 가치를 확인하고 조류 관찰 기록을 확보했다고 9일 밝혔다.

이번 대회는 지난 6~8일 세계자연유산 고창갯벌과 선운산 유스호스텔 일원에서 열렸으며 국내외 30개 팀, 110여 명이 참가했다.

고창갯벌 빅버드레이스[사진=고창군]2026.11.09 gojongwin@newspim.com

첫날에는 참가자 오리엔테이션과 특별강연을 통해 탐조 활동에 필요한 정보를 공유하고 고창갯벌의 조류와 생태적 특성을 이해하는 시간을 가졌다.

둘째 날에는 참가팀별로 고창갯벌과 주요 탐조 지점을 찾아 가을·겨울철새의 이동 시기에 고창을 찾은 조류를 관찰하고 종별 출현 현황을 기록했다.

올해 대회에서는 총 148종의 조류를 대상으로 1529건의 탐조 기록이 수집됐다. 특히 흰기러기와 큰부리큰기러기 등 미기록종이 확인됐으며 흰눈썹울새, 큰노랑발도요, 쇠황조롱이 등 다양한 조류도 관찰됐다.

수집된 기록은 향후 고창갯벌의 생태 모니터링과 보존을 위한 기초자료로 활용될 예정이다.

대회 마지막 날에는 고창갯벌 세계자연유산 등재 5주년 기념식과 시상식이 열렸다. 기념식에서는 업사이클링 현악 4중주단 '플라스틱 콰르텟'의 축하공연을 비롯해 기념사와 축사, 참가자 응원메시지 영상 상영 등이 진행됐다.

시상식에서는 대회 기간 가장 많은 조류를 관찰한 '도요새랑 물떼새랑'이 대상을 차지했다. 최우수상은 '율쩡이네', 우수상은 '혜미의 투정'과 '별주부'가 받았다.

이와 함께 특별상, 멋쟁이새 으뜸상, 희귀새상, 갯벌키퍼스상, 가족 으뜸상 등 총 12개 부문에서 19개 팀과 참가자가 수상의 영예를 안았다.

심덕섭 고창군수는 "빅버드레이스를 통해 고창갯벌의 생태적 가치를 널리 알리고 조류 관찰과 기록을 바탕으로 세계자연유산 보전의 중요성을 공유해 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com