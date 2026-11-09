LX공사 '2026 K-Geo Festa' 성황리 마쳐…1만6000여 명 방문

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117개 기업·기관 참여…위성·항공영상 활용한 GeoAI 혁신기술 주목

디지털 SOC·지하정보 고도화 논의…공공·민간 오픈이노베이션 협력 확대

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = LX한국국토정보공사는 인공지능과 공간정보를 결합한 GeoAI 기술이 국토관리의 새로운 성장동력으로 주목받는 가운데 국내 최대 규모 공간정보 박람회가 1만6000여 명의 관람객을 끌어모으며 성황리에 마무리됐다고 9일 밝혔다.

국토부가 주최하고 LX공사가 총괄 주관한 '2026 K-Geo Festa'가 경기 고양 킨텍스에서 열려 1만6000여 명이 방문했다.

공간정보 오픈이노베이션에서 카카오모빌리티 자회사인 KM솔루션 김영채 대표이사가 '카카오모빌리티의 오픈 이노베이션'을 주제로 발표하고 있다.[사진=LX] 2026.11.09 gojongwin@newspim.com

이번 행사에는 117개 기업과 기관이 참여해 공간정보 산업의 최신 기술과 미래 발전 방향을 소개했다. 특히 위성·항공영상과 AI를 결합한 GeoAI 기술이 핵심 주제로 부각되며 공간정보의 분석·예측 기능과 국토관리 활용 가능성을 제시했다.

LX공사는 국토위성·항공·드론영상과 GeoAI 기술을 활용해 국토행정을 지원하는 플랫폼 'Land-XI'를 선보였다.

현재 20여 개 시·군에서 활용 중인 이 플랫폼은 전국 하천구역 내 불법 의심시설 8만3000여 건을 확인한 AI 실태조사를 비롯해 사료작물·영농 관리와 불법 의심 건축물 탐지 등에 활용되고 있다.

참여 기업들의 기술 시연도 관심을 모았다. 하이퍼클라우드는 AI 위치 인식 기반 전시장 길찾기와 AR 글래스 실내 안내 서비스를 선보였으며 마음AI는 도로 침수 상황을 알리고 구조를 요청하는 4족보행 AI 순찰 로봇을 소개했다.

디지털 사회기반시설(SOC)과 지하정보 관리 기술을 논의하는 자리도 마련됐다. 5일 열린 디지털 SOC 컨퍼런스에는 한국도로공사와 국가철도공단, 한국토지주택공사 등이 참여해 디지털 기술을 활용한 인프라 관리 사례와 발전 방향을 공유했다.

LX공사는 공간정보 기반 국가기반시설 토지자산 관리 효율화 방안을 발표하고 국토 인프라의 체계적인 관리를 위한 기관 간 협력을 제안했다.

같은 날 열린 지하정보 세미나에는 서울시와 국토안전관리원, 한국건설기술연구원 등 관계기관 관계자 80여 명이 참석했다. LX공사는 225개 기관이 관리하는 16종의 지하정보를 통합한 '지하정보통합지도' 구축 및 활용 현황을 소개했다.

올해 처음 도입된 '공간정보 오픈이노베이션'도 눈길을 끌었다. 공공기관과 대기업이 필요한 기술 수요를 공개하고 이를 해결할 기술을 보유한 스타트업과 협력 과제를 발굴하는 프로그램이다.

'2026 K-Geo Festa'를 찾은 주요 내빈들이 LX관에서 GeoAI 플랫폼 'Land-XI' 소개를 듣고 있다.[사진=LX]2026.11.09 gojongwin@newspim.com

한국도로공사와 국토교통과학기술진흥원 등이 사업 수요와 추진 방향을 제시했으며 네이버클라우드, 아마존웹서비스, 카카오모빌리티 등도 기술 수요와 스타트업 협력 방안을 공유했다. 발표 이후에는 질의응답과 일대일 상담을 통해 구체적인 사업화 협력 가능성을 논의했다.

어명소 LX공사 사장은 "공간정보는 이제 AI와 결합해 미래를 예측하고 문제 해결을 돕는 핵심 인프라로 발전하고 있다"며 "GeoAI 기술 개발과 공공·민간 협력을 확대해 국민 안전과 국토관리의 효율성을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com