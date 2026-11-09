전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.09 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

LX공사 '2026 K-Geo Festa' 성황리 마쳐…1만6000여 명 방문

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • LX한국국토정보공사는 9일 2026 K-Geo Festa를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.
  • 117개 기업·기관이 참여해 GeoAI 기술과 공간정보 산업의 미래를 소개했다.
  • LX공사는 GeoAI 플랫폼 Land-XI와 지하정보통합지도의 활용 사례를 선보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

117개 기업·기관 참여…위성·항공영상 활용한 GeoAI 혁신기술 주목
디지털 SOC·지하정보 고도화 논의…공공·민간 오픈이노베이션 협력 확대

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = LX한국국토정보공사는 인공지능과 공간정보를 결합한 GeoAI 기술이 국토관리의 새로운 성장동력으로 주목받는 가운데 국내 최대 규모 공간정보 박람회가 1만6000여 명의 관람객을 끌어모으며 성황리에 마무리됐다고 9일 밝혔다.

국토부가 주최하고 LX공사가 총괄 주관한 '2026 K-Geo Festa'가 경기 고양 킨텍스에서 열려 1만6000여 명이 방문했다.

공간정보 오픈이노베이션에서 카카오모빌리티 자회사인 KM솔루션 김영채 대표이사가 '카카오모빌리티의 오픈 이노베이션'을 주제로 발표하고 있다.[사진=LX] 2026.11.09 gojongwin@newspim.com

이번 행사에는 117개 기업과 기관이 참여해 공간정보 산업의 최신 기술과 미래 발전 방향을 소개했다. 특히 위성·항공영상과 AI를 결합한 GeoAI 기술이 핵심 주제로 부각되며 공간정보의 분석·예측 기능과 국토관리 활용 가능성을 제시했다.

LX공사는 국토위성·항공·드론영상과 GeoAI 기술을 활용해 국토행정을 지원하는 플랫폼 'Land-XI'를 선보였다.

현재 20여 개 시·군에서 활용 중인 이 플랫폼은 전국 하천구역 내 불법 의심시설 8만3000여 건을 확인한 AI 실태조사를 비롯해 사료작물·영농 관리와 불법 의심 건축물 탐지 등에 활용되고 있다.

참여 기업들의 기술 시연도 관심을 모았다. 하이퍼클라우드는 AI 위치 인식 기반 전시장 길찾기와 AR 글래스 실내 안내 서비스를 선보였으며 마음AI는 도로 침수 상황을 알리고 구조를 요청하는 4족보행 AI 순찰 로봇을 소개했다.

디지털 사회기반시설(SOC)과 지하정보 관리 기술을 논의하는 자리도 마련됐다. 5일 열린 디지털 SOC 컨퍼런스에는 한국도로공사와 국가철도공단, 한국토지주택공사 등이 참여해 디지털 기술을 활용한 인프라 관리 사례와 발전 방향을 공유했다.

LX공사는 공간정보 기반 국가기반시설 토지자산 관리 효율화 방안을 발표하고 국토 인프라의 체계적인 관리를 위한 기관 간 협력을 제안했다.

같은 날 열린 지하정보 세미나에는 서울시와 국토안전관리원, 한국건설기술연구원 등 관계기관 관계자 80여 명이 참석했다. LX공사는 225개 기관이 관리하는 16종의 지하정보를 통합한 '지하정보통합지도' 구축 및 활용 현황을 소개했다.

올해 처음 도입된 '공간정보 오픈이노베이션'도 눈길을 끌었다. 공공기관과 대기업이 필요한 기술 수요를 공개하고 이를 해결할 기술을 보유한 스타트업과 협력 과제를 발굴하는 프로그램이다.

'2026 K-Geo Festa'를 찾은 주요 내빈들이 LX관에서 GeoAI 플랫폼 'Land-XI' 소개를 듣고 있다.[사진=LX]2026.11.09 gojongwin@newspim.com

한국도로공사와 국토교통과학기술진흥원 등이 사업 수요와 추진 방향을 제시했으며 네이버클라우드, 아마존웹서비스, 카카오모빌리티 등도 기술 수요와 스타트업 협력 방안을 공유했다. 발표 이후에는 질의응답과 일대일 상담을 통해 구체적인 사업화 협력 가능성을 논의했다.

어명소 LX공사 사장은 "공간정보는 이제 AI와 결합해 미래를 예측하고 문제 해결을 돕는 핵심 인프라로 발전하고 있다"며 "GeoAI 기술 개발과 공공·민간 협력을 확대해 국민 안전과 국토관리의 효율성을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
사진
'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동