전북도, 수소·피지컬AI·농생명바이오 성장엔진 가동…국가예산 확보

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이원택 지사, 간부회의 생중계…미래대응기금 선점·핵심사업 속도전 주문

혼인지원금·최대 2000만원 아이맞이 지원금…지역건설산업·규제 개선 점검

[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 수소, 피지컬AI 로봇, 농생명 바이오 등 미래 성장산업 육성을 위한 국가예산 확보와 정부 미래대응기금 선점에 본격적으로 나섰다.

이원택 전북지사는 9일 간부회의를 열고 회의 생중계를 처음 시행했으며 미래 성장동력 확보와 민생 현안 해결을 위한 주요 정책 추진 방향을 논의했다.

이 지사는 정부 임기 중 남은 3년 6개월을 전북의 성장 기반을 마련할 핵심 시기로 제시하며 미래 산업 육성을 위한 신속한 대응을 주문했다.

이원택 전북지사가 9일 간부회의를 주재하고 있다.[사진=전북자치도]2026.11.09 lbs0964@newspim.com

특히 정부의 '5극 3특' 전략과 연계해 수소 플랫폼, 피지컬AI 기반 로봇 파운드리, 농생명 바이오 등 핵심 산업의 청사진을 조속히 마련하고 관련 과제 발굴과 사전 용역을 마무리해 국가예산에 반영하도록 지시했다.

또한 단편적인 시범사업에서 벗어나 전북 경제의 성장동력을 확보할 수 있도록 과감한 예산 집중과 사업 추진 속도를 높여야 한다고 강조했다.

정부 미래대응기금 확보를 위한 선제 대응도 당부했다. 중앙부처별 기금 운용계획과 예산 편성 방향을 면밀히 분석하고 실·국별 맞춤형 전략을 수립해 확보한 재원이 지역의 실질적인 성장사업으로 이어지도록 주문했다.

민생 현안으로는 저출생 대응 정책과 지역건설산업 활성화 방안이 논의됐다. 도는 내년부터 혼인지원금을 신설하고 최대 2000만원의 아이맞이 지원금 등 주요 정책을 시행할 예정이다.

이 지사는 정부와 도, 시·군의 관련 지원책을 생애주기별로 정리해 도민들이 혜택을 쉽게 확인하고 놓치지 않도록 맞춤형 홍보를 강화하라고 지시했다.

침체된 지역 건설경기 회복을 위한 '전북형 지역건설산업 성장계획'도 점검했다. 대형 건설사와 지역 업체 간 매칭 지원, 사업 초기 단계부터 지역기업 참여를 유도하는 방안 등이 실제 지역 업계의 일감 확보로 이어지도록 신속한 실행과 현장 소통을 당부했다.

도민 생활과 밀접한 규제 개선을 위해서는 부서별로 분산된 규제 업무를 통합하고 파급효과가 큰 50대 핵심 과제를 집중 관리하도록 했다. 중앙부처의 규제 개선 수용성을 높이는 데에도 행정력을 모으기로 했다.

이원택 도지사는 "간부회의 생중계는 도민과 소통하는 투명 행정의 출발점"이라며 "형식적인 의전과 출장, 보고를 최소화하고 전 공직자가 도민이 체감할 수 있는 현안 해결에 집중해 달라"고 말했다.

lbs0964@newspim.com