천호성 전북교육감 "교육혁신 선도지역 5곳 출발...14개 시군 전체로 확대"

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김제·무주·순창·부안·완주 선정…지역당 연 최대 20억원, 최장 5년 지원

미선정 9개 시군 재정지원 2배 확대…마을교육생태계 사업 70억원 투입

[전북=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북교육감이 9일 김제·무주·순창·부안·완주 등 교육혁신선도지역으로 선정된 5개 시군 교육장과 공동 기자회견을 열고 향후 추진 전략을 발표했다.

전북교육청은 교육혁신선도지역으로 선정된 5개 시군을 중심으로 지역 맞춤형 교육체계를 구축하고 도내 14개 시군 전체로 교육혁신 확산에 나선다.

교육부는 내년도 교육혁신선도지역으로 김제·무주·순창·부안 등 1유형 4곳과 완주 2유형 1곳을 선정했다.

천호성 전북교육감이 9일 교육혁신선도지역 5곳 선정과 관련 기자회견을 열고 미선정 지역 9곳에 대한 지원책을 발표하고 있다.[사진=전북교육청]12026.11.09 lbs0964@newspim.com

전북 14개 시군이 모두 공모에 참여해 당초 목표인 5개 지역을 달성했으며 지정률은 35.7%로 전국 평균 33.1%보다 2.6%포인트 높았다.

선정 지역은 각각 연간 최대 20억원씩 최장 5년간 총 500억원 규모의 국비를 지원받을 수 있는 기반을 마련했다.

미선정 9개 시군에 대한 지원도 강화한다. 교육장 특별교육재정지원 예산을 2배로 늘려 공모 과정에서 마련한 핵심 사업을 추진하도록 돕고 추가경정예산을 통해 지역별로 시급하고 실행 가능한 과제를 지원할 계획이다.

지역 특화사업 발굴과 지역교육혁신협의체 운영을 위한 '지역교육혁신 활성화' 사업에도 약 3억원을 신규 반영한다.

교육청과 지자체가 공동 투자하는 마을교육생태계 활성화 사업은 올해 66억원에서 내년 70억원으로 확대한다.

아울러 미선정 지역의 공모 평가 결과를 분석하고 맞춤형 컨설팅을 제공해 차기 공모에 재도전할 수 있도록 지원할 방침이다.

선정된 5개 시군은 지역 여건을 반영한 특화 교육모델을 추진한다. 김제는 소규모학교 통합과 초·중 통합학교 신설, 다언어교육센터 운영, 지역 산업 연계 교육과정을 마련한다.

무주는 무주초·무주중앙초를 미래형 거점학교로 육성하고 마을교육생태계와 연계한 초·중·고 12년 지역 맞춤형 교육체계를 구축한다.

순창은 쌍치·복흥권역과 읍권역의 학교통합을 추진하고 온마을교육지원센터를 중심으로 돌봄과 방과후학교, 마을교육을 연계한다.

부안은 초·중 통합교육 모델인 '부안 온마실 이음학교'와 고교 공동교육과정인 '부안 온마실 글로컬 캠퍼스'를 운영한다.

완주는 소규모학교 공동교육과정과 돌봄·다문화교육을 강화하고 '완주학'을 기반으로 초·중·고와 대학, 산업을 연계한 지역 정주형 교육모델을 구축할 예정이다.

천호성 교육감은 "5개 지역이 선정된 것은 전북교육의 변화를 위해 교육청, 지자체, 지역사회가 함께 노력한 결과"라며 "이번 선정은 끝이 아니라 전북 전역으로 교육혁신을 확산하기 위한 새로운 출발점"이라고 말했다.

이어 "선정된 5개 지역은 지역교육혁신 선도모델로 육성하고 미선정 9개 지역도 교육혁신 과제를 이어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"며 "임기 내 14개 시군 전체가 교육혁신선도지역으로 지정될 수 있도록 노력해 아이도 살리고 교육도 살리고 지역도 살리는 전북형 교육생태계를 만들어 가겠다"고 강조했다.

lbs0964@newspim.com