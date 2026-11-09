익산 디저트 페어 2000여 명 방문…청년 창업기업 16곳 '완판'

AI 핵심 요약beta
- 익산시는 7일 익산 디저트 페어에 2000여 명이 방문했다고 밝혔다
- 청년 창업기업 16곳은 준비한 디저트 제품을 모두 판매했다
- 행사에는 26개 부스와 쿠키·차 만들기 체험 등이 운영됐다
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아이싱 쿠키·블렌딩 차 만들기 체험 인기…지역 청년기업 판로 확대 계기
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 지난 7일 익산청년시청에서 열린 '익산 디저트 페어'에 2000여 명이 방문했으며 참여한 청년 창업기업 16곳이 준비한 제품을 모두 판매했다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 지역 청년 창업기업과 식품기업의 우수 제품을 알리고 소비자들이 다양한 디저트와 체험 프로그램을 즐길 수 있도록 마련됐다.
행사장에는 청년 창업기업 디저트 판매 부스 16개와 식품 판매 부스 10개 등 모두 26개 부스가 운영됐다. 다양한 디저트와 식품을 구매하려는 방문객이 몰렸으며 일부 부스에는 행사 시작부터 대기 행렬이 이어졌다.
특히 디저트 판매에 참여한 청년 창업기업 16곳 모두 준비한 물량을 완판했다. 참여 기업들은 제품을 직접 홍보하고 소비자 반응을 확인하며 시장성과 판로 확대 가능성을 살펴보는 기회를 얻었다.
판매 행사와 함께 '크리스마스 아이싱 쿠키 만들기', '나만의 블렌딩 차 만들기' 등 체험 프로그램도 진행돼 방문객들의 관심을 모았다. 구매 고객 대상 경품 행사와 할인 이벤트도 마련해 현장 참여와 구매를 유도했다.
유은미 익산시 청년일자리과장은 "많은 방문객이 행사장을 찾아 지역 창업기업의 디저트를 즐기고 응원해 주신 덕분에 행사를 잘 마무리할 수 있었다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com