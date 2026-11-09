익산 솜리문화예술회관서 연말 '뮤지컬·연극·트롯' 공연 풍성

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

11~12월 기획공연 3편 마련…'문나이트'·'나는 코다입니다'·트롯 콘서트

공연별 관람료 1만~2만원…청춘의 열정부터 가족애와 세대 공감까지

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 오는 12월까지 솜리문화예술회관 중공연장에서 기획공연 3편을 선보인다고 9일 밝혔다.

이번 공연은 주크박스 뮤지컬 '문나이트', 무장애(배리어프리) 연극 '나는 코다입니다', '황민호 & 오유진 트롯 콘서트'로 구성됐다.

뮤지컬 문나이트 포스터[사진=익산시]2026.11.09 lbs0964@newspim.com

먼저 오는 26일 오후 7시 30분에는 뮤지컬 '문나이트'가 무대에 오른다. 1990년대 인기 음악과 역동적인 춤을 바탕으로 청춘들의 사랑과 우정, 꿈을 향한 도전을 그린 작품이다.

가수 세븐과 원더걸스 출신 선예, 블락비 유권, 이엑스아이디(EXID) 혜린 등이 출연해 '이 밤의 끝을 잡고', '나를 돌아봐', '흐린 기억 속의 그대', '열정' 등 추억의 히트곡과 화려한 안무를 선보인다.

이어 11월 29일 오후 2시에는 연극 '나는 코다입니다'가 관객을 만난다. 코다(CODA)는 농인 부모에게서 태어난 청인 자녀를 뜻하는 말로 작품은 주인공 도영이 어린 시절부터 부모의 통역사 역할을 하며 겪는 경험과 정체성을 찾아가는 과정을 담았다.

특히 농인과 청인 배우가 함께 출연해 수어와 음성언어로 이야기를 전달하며 자막 등 접근성 요소를 활용한다. 장애 유무와 관계없이 관객들이 공연을 즐기고 서로 다른 소통 방식을 이해할 수 있도록 기획됐다.

12월 11일 오후 7시에는 '황민호 & 오유진 트롯 콘서트'가 열린다. '미스터트롯2', '현역가왕2' 등에서 활약한 황민호와 '트롯 전국체전', '미스트롯3'를 통해 이름을 알린 오유진이 함께 무대에 올라 정통 트로트와 국악풍 크로스오버, 듀엣 공연 등을 선보인다.

관람료는 뮤지컬 '문나이트'와 트롯 콘서트가 전석 2만원, 연극 '나는 코다입니다'가 전석 1만원이다. 세 공연 모두 초등학생 이상 관람할 수 있으며 자세한 내용은 익산예술의전당 누리집에서 확인할 수 있다.

lbs0964@newspim.com