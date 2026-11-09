"소방용품 사면 국비 환급"…한국소방안전원, 사칭 사기 주의보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 공공기관을 사칭해 소방용품 구매를 유도하고 금전을 가로채는 사기 수법이 잇따라 확인되면서 주의가 요구된다.

9일 한국소방안전원은 최근 소방청과 지방자치단체 등 공공기관의 명칭과 직인을 도용한 사기 사례가 발생하고 있다며 각별한 주의를 당부했다.

기관 사칭 사기 주의 홍보문. [사진=한국소방안전원] 2026.11.09 gyun507@newspim.com

사기범들은 기관 로고와 직인이 포함된 허위 공문은 물론 명함과 우편봉투까지 위조해 공공기관의 공식 안내인 것처럼 속이는 것으로 나타났다.

지난달 30일에는 한국소방안전원 직원을 사칭한 일당이 한 식품 제조업체에 소방점검을 명목으로 접근한 뒤 전남도청 공무원 행세까지 하며 소방용품 구매를 요구했다.

이들은 특정 업체에서 제품을 구입하면 국비로 비용을 돌려받을 수 있다고 속였고, 해당 업체는 안내받은 계좌로 돈을 송금했다.

리튬이온 배터리 화재용 소화기나 질식소화포 설치가 법적 의무인 것처럼 꾸며 구매를 압박하는 수법도 확인됐다. 제품을 설치하지 않으면 과태료가 부과된다는 거짓 안내까지 동원됐다.

한국소방안전원은 소방용품을 직접 판매하거나 특정 판매업체를 추천하지 않으며, 소방점검과 교육을 이유로 구매대금을 요구하는 일도 없다고 강조했다.

또 기관 직인이 찍힌 공문을 받더라도 구매나 입금을 요구한다면 반드시 공식 연락처를 통해 진위를 확인해야 한다고 설명했다.

사칭 피해가 의심되면 관련 문자와 문서 등을 보관한 뒤 경찰에 신고해야 한다.

한국소방안전원은 전국 시·도지부 교육과 온라인 홍보를 통해 피해 예방 활동을 강화할 방침이다. 관련 문의는 공식 홈페이지 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.

gyun507@newspim.com