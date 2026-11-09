경기도, '광교청사 매각 검토' 착수..."재정건전성 확보 차원 종합 검토"

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9일 재정건전성 개선을 위해 광교청사 매각 검토에 나섰다
- 광교청사 토지와 건물은 공유재산 매각 검토 대상에 포함됐다
- 매각 여부는 행정절차 검토와 도의회 협의를 거쳐 결정될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
법적·행정적 절차·공간 계획 검토 선행...도의회 협의·동의 절차 거칠 예정
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 재정건전성 개선과 자체 재원 마련을 위한 자구책의 일환으로 광교 신청사 매각 추진 검토에 나섰다.
경기도 대변인은 9일 서면 브리핑을 통해 최근 언론 등에서 제기된 광교청사 매각 추진 검토와 관련한 도의 공식 입장을 밝혔다.
도는 재정위기 비상 선언 이후 재정난을 극복하기 위해 지방세제 개편과 함께 강력한 자구노력 및 자체 재원 확보 방안을 추진해 왔다. 이와 함께 중기 재정 상황에 대한 면밀한 추계를 진행하며 도민 삶을 지키기 위한 재정건전성 개선책을 다각도로 모색하고 있다.
경기도가 소유한 공유재산 매각 검토는 이러한 재해보전 및 재정 확보 노력의 일환으로 이번 검토 대상에는 광교청사의 토지와 건물도 함께 포함됐다.
다만 도는 광교청사 매각이 법적·행정적 절차는 물론 행정업무 공간 계획 등에 대한 종합적인 검토가 선행돼야 하는 사안임을 명확히 했다. 특히 매각 추진을 위해서는 도의회와의 사전 협의 및 동의 절차가 필수적인 핵심 과제로 꼽힌다.
경기도 관계자는 "광교청사 매각 추진 여부는 향후 면밀한 검토와 도의회와의 협의 과정을 거쳐 최종 결정해 나갈 방침"이라고 전했다.
1141world@newspim.com