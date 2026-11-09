괴산김장축제 17만명 찾았다…매출 16.7억

AI 핵심 요약beta
- 괴산군은 5일부터 8일까지 김장축제에 16만5534명이 방문했다고 9일 밝혔다.
- 축제 매출은 16억7384만원으로 지난해보다 방문객이 34% 증가했다.
- 괴산군은 11월 한 달간 관내 14곳에서 마을김장체험을 진행한다.
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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 괴산군이 개최한 '2026 괴산김장축제'에 16만5000여명이 방문해 16억7000여만 원의 매출을 올린 것으로 집계됐다.
괴산군은 지난 5일부터 8일까지 나흘간 괴산유기농엑스포광장 일원에서 열린 축제에 16만5534명이 찾았다고 9일 밝혔다.
지난해 방문객 12만3394명보다 34%(4만2140명) 늘어난 규모다. 축제장 매출은 16억7384만원 으로 집계됐으며 축제 누리집과 사회관계망서비스(SNS) 등 온라인 콘텐츠 접속자도 12만9000여명에 달했다.
대표 프로그램인 원스톱 김장담그기와 드라이브스루 김장은 사전 예약에 1001팀이 몰려 조기 마감됐다. 현장 즉석 김장 체험에도 농가와 방문객들이 참여하며 호응을 얻었다.
모닥불 구워먹기존을 비롯해 공연과 전시, 먹거리 행사도 방문객들의 발길을 끌었다. 낭만콘서트 5080과 코미디쇼, K-RED푸드페스타, 김치 전시관, K-김치마켓 등 다양한 프로그램이 운영됐다.
괴산군은 축제 이후에도 김장 체험 수요를 이어가기 위해 11월 한 달간 관내 14곳에서 마을김장체험을 진행한다. 신청은 괴산장터 누리집에서 할 수 있다.
baek3413@newspim.com