아이브 '룩스 캔 킬', 써클차트서 2관왕…앨범·리테일 앨범서 1위

AI 핵심 요약beta
- 아이브는 5일 미니앨범으로 앨범차트 1위를 차지했다
- 타이틀곡은 디지털·스트리밍 등 8개 부문에 진입했다
- 수록곡 전곡과 리믹스곡도 다운로드 차트에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 아이브의 '룩스 캔 킬(Looks Can Kill)'의 흥행이 지속되고 있다.
써클차트가 지난 5일 발표한 2026년 44주차(10월 25일~31일 집계)에 따르면, 아이브는 지난달 26일 발매한 미니앨범 '룩스 캔 킬'로 앨범 차트와 리테일 앨범 차트에서 나란히 1위를 차지했다.
동명의 타이틀곡 '룩스 캔 킬'은 써클차트 주간 디지털 차트 4위, 스트리밍 차트 5위에 올랐으며, 각각 전주 대비 6계단과 29계단 상승했다. 이 곡은 글로벌 K팝, 다운로드, BGM, V 컬러링, 벨, 링 차트에도 들면서 총 8개 부문에 이름을 올렸다.
특히 다운로드 차트에는 '크럼즈(CRUMBS)', '미러 미러(Mirror Mirror)', '스네이크스킨(SNAKESKIN)', '걸스 걸스 걸스(Girls Girls Girls)', '글로우 모션(Glow Motion)' 등 이번 앨범에 수록된 전곡이 차트에 진입했다.
또한 타이거 JK가 피처링한 '룩스 캔 킬 (Alawn Remix)'까지 이름을 올리며 앨범 전반을 향한 뜨거운 관심을 재차 확인시켰다.
이 밖에도 '룩스 캔 킬'은 멜론과 지니, 플로, 벅스 등 국내 주요 음원 플랫폼에서 상위권에 머물며 존재감을 굳히고 있다. 미국 빌보드 최신 차트(11월 7일 자)에서 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에도 진입하며 두각을 드러냈다.
미니앨범 '룩스 캔 킬'은 누구나 자신의 삶에서 주인공이자 히어로가 될 수 있다는 메시지를 담아낸 스핀오프 프로젝트다. 아이브는 '룩스 캔 킬' 음악방송 활동 종료 후에도 음원과 음반 차트에서 잇단 성과를 거두며 식지 않는 열기를 자랑하고 있다.
alice09@newspim.com