남양주시, 노후 공동주택 보수지원사업 시행

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 6일 노후 소규모 공동주택 보수지원사업을 시행했다
- 사용승인 10년 이상 다세대·연립주택이 지원 대상이다
- 단지별 최대 2500만원, 긴급시설은 5000만원까지 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시가 사용승인 후 10년 이상 지난 소규모 공동주택을 대상으로 보수지원사업을 추진한다.
남양주시는 관리주체가 없거나 관리 여건이 열악한 다세대·연립주택의 노후 공용시설을 개선하고 주민들의 유지관리 부담을 줄이기 위해 '2027년 소규모 공동주택 보수지원사업'을 시행한다고 6일 밝혔다.
이번 보수지원 사업은 건축법에 따라 건축허가를 받은 다세대주택과 연립주택 가운데 사용승인 후 10년 이상 경과한 공동주택이 대상이다.
지원 분야는 옥상 등 공용부분의 방수 및 유지보수를 비롯해 단지 내 도로·보도와 보안등 보수, 담장 허물기 등 가로환경 조성, 석축·옹벽·담장 등 안전사고 우려가 있는 옥외시설물의 안전조치 등이다.
지원 금액은 단지별 최대 2500만원으로 긴급한 안전조치가 필요한 옥외시설물은 최대 5000만 원까지 지원받을 수 있다.
신청 기간은 오는 9일부터 12월 4일까지다. 해당 공동주택 대표자나 관리주체는 관련 서류를 구비해 남양주시청 건축관리과를 방문해 신청하면 된다.
시는 접수된 신청서를 대상으로 서류심사와 현장조사, 심의 절차를 거쳐 내년 3월 중 지원 대상을 최종 선정할 예정이다.
시 관계자는 "소규모 공동주택은 관리인이 없거나 재정 여건이 어려워 적기에 유지보수가 이뤄지지 않는 경우가 많다"며 "이번 사업을 통해 주민들의 공용시설 관리 부담을 덜고 생활 속 주거환경 개선 효과를 체감할 수 있도록 세심하게 살피겠다"고 밝혔다.
자세한 신청 방법과 제출 서류는 남양주시 누리집 고시·공고 게시판에서 확인할 수 있다.
asj7376@newspim.com