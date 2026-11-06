포천도시공사, '2026년 저출생 대응 아이디어 공모전' 개최

AI 핵심 요약beta
- 포천도시공사는 6일 저출생·인구감소 대응 공모전을 연다고 밝혔다.
- 공모전은 9일부터 23일까지 시민 아이디어를 접수한다.
- 우수 제안에는 총 30만원의 시상금을 지급하고 사업 반영을 검토한다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천도시공사는 오는 9일부터 23일까지 '2026년 저출생·인구감소 대응 아이디어 공모전'을 개최한다고 6일 밝혔다.
이번 공모전은 공사가 운영하는 시설과 서비스를 활용해 양육 편의를 높이고 가족 참여와 지역 활력을 확대할 수 있는 실행 가능한 과제를 발굴하기 위해 마련됐다.
공모 대상은 포천시민과 포천시 소재 직장인, 포천도시공사 시설 이용자이며 공모 분야는 ▲저출생 대응▲가족 참여 확대▲지역 정주 여건 개선 ▲생활인구 확대 등 4개 분야다.
모든 제안은 포천도시공사가 관리·운영하는 시설과 서비스, 사업에 연계돼야 한다. 산정호수와 천보산자연휴양림, 하늘아래치유의숲 등 관광·휴양시설과 종합운동장, 수영장, 체육센터 등 체육시설을 활용한 아이디어를 제안할 수 있다.
또 여성회관, 교통약자이동지원센터, 행복주택 등 공사 소관 사업과 연계한 방안도 접수한다. 기존 시설의 이용 방식 개선, 부모와 자녀가 함께 참여하는 프로그램, 지역자원과 연계한 방문·재방문 확대 방안 등 다양한 아이디어가 대상이다.
참여 희망자는 포천도시공사 누리집에 게시된 공고문을 확인한 뒤 온라인 신청폼을 통해 제안 내용과 실행 방법, 기대효과 등을 작성해 제출하면 되며 접수는 11월 23일 자정까지다.
공사는 소관 부서의 실행 가능성 검토와 심사를 거쳐 우수 제안을 선정하고 총 30만 원 규모의 시상금을 지급할 계획이다. 심사는 실현 가능성, 주민 체감도, 예산 효율성, 창의성, 파급성 등을 기준으로 진행된다.
심사 결과는 12월 초 포천도시공사 누리집과 개별 안내를 통해 발표할 예정이며 채택된 제안은 담당 부서와 추진 시기를 정해 운영 개선이나 시범 운영 등에 활용하고 추진 상황을 점검해 실제 사업 반영으로 이어지도록 할 예정이다.
김효진 포천도시공사 사장은 "시민과 이용자의 생활 속 아이디어가 아이 키우기 좋은 포천을 만드는 출발점이 될 수 있다"며 "공사가 보유한 시설과 서비스를 활용해 주민이 체감할 수 있는 개선으로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com