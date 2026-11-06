구리시, 민원 환경 개선을 위한 특이민원대응전문관 도입

AI 핵심 요약beta
- 구리시는 6일 특이민원대응전문관 제도를 도입했다
- 전문관은 폭언·폭행 민원의 현장 대응과 사후 관리를 맡는다
- 구리시는 20일 경찰과 특이민원 대응 모의훈련을 진행한다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 폭언과 폭행 등 특이민원으로부터 공무원을 보호하고 안전한 민원 환경을 조성하기 위해 '특이민원대응전문관' 제도를 도입했다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 '특이민원대응전문관' 제도는 민원 담당 직원이 혼자 대응하기 어려운 상황에 조직적으로 대처하고 위협 징후 확인부터 현장 대응과 사후 관리까지 일관된 지원 체계를 구축하기 위해서 마련됐다.
특이민원대응전문관은 폭언·폭행, 업무방해, 지속적인 반복 민원 등으로 어려움을 겪는 직원을 대상으로 전문 상담과 현장 대응을 지원한다. 필요할 경우 고소·고발 등 법적 대응도 돕는다.
특이민원 징후가 발생하면 전문관이 상황을 확인한 뒤 현장에 출동하고 민원 종결과 사후 관리까지 전 과정을 통합 관리한다.
구리시는 제도 운영과 함께 직원들의 현장 대응 역량을 높이기 위한 교육과 훈련도 추진한다. 앞서 시는 지난 3일 시청 대강당에서 각 부서와 동 행정복지센터 민원 담당자 등 공직자 대상으로 '특이민원 대응 및 친절 응대 역량 강화 교육'을 실시했다.
시는 오는 20일 경찰 등 관계 기관과 함께 특이민원 대응 모의훈련도 진행할 예정이다. 훈련을 통해 현장 출동과 관계 기관 협조 등 대응 절차를 점검할 계획이다.
신동화 구리시장은 "시민의 정당한 권리는 적극 보장하고 공무원의 신체적·정신적 안전을 위협하는 위법·위협 행위에는 법과 원칙에 따라 엄정하게 대응하겠다"며 "안전한 근무 환경이 시민에게 제공하는 행정서비스의 질로 이어지는 만큼 건강하고 성숙한 민원 문화를 정착시키기 위해 노력하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com