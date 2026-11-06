구리시, 2026년 지속가능발전 목표 달성을 위한 실적 보고회 개최

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 5일 지속가능발전 목표 추진 실적을 중간 점검했다
- 전체 107개 지표 중 71개가 목표를 100% 이상 달성했다
- 구리시는 저조한 지표를 분석하고 부서별 개선책을 마련한다
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시가 지속가능발전목표(GR-SDGs) 추진 상황을 점검하고 목표 달성을 위한 부서별 관리 강화에 나섰다.
구리시는 지난 5일 시청 상황실에서 '2026년 구리시 지속가능발전 기본 전략 및 추진 계획 이행 실적 보고회'를 열고 올해 10월까지의 추진 실적을 중간 점검했다고 6일 밝혔다.
이번 보고회는 20년 단위 기본 전략인 '2025~2044년 구리시 지속가능발전 기본 전략'과 5년 단위 추진 계획인 '2025~2029년 추진 계획'에 따라 부서별 주요 사업의 이행 현황을 확인하고 실행력을 높이기 위해 마련됐다.
구리시 지속가능발전 목표체계인 GR-SDGs는 4개 부문, 17개 목표, 46개 세부 전략, 107개 지표로 구성돼 있으며 전체 지표는 대표 지표 46개와 관리 지표 61개로 나뉜다. 이에 따라 환경과를 비롯한 24개 부서가 협력해 추진하고 있다.
점검 결과 전체 107개 지표 가운데 목표를 100% 이상 달성한 지표는 71개로 전체의 66.4%를 차지했으며 달성률이 90% 이상 100% 미만인 지표는 8개, 80% 이상 90% 미만은 13개, 70% 이상 80% 미만은 4개로 집계됐다.
시는 추진 실적이 상대적으로 저조한 지표를 대상으로 원인을 분석하고 부서별 개선 대책을 마련할 계획이다. 또한 집중 관리가 필요한 지표를 지속적으로 점검해 연말까지 목표 달성률을 끌어올린다는 방침이다.
신동화 구리시장은 "이번 보고회는 구리시가 지속가능한 도시로 나아가기 위해 각 부서의 추진 실적을 점검하고 분야별 개선 방향을 논의하는 자리였다"며 "앞으로도 기후변화 대응과 사회적 포용성 강화 등 시정 전반에 지속가능발전의 가치를 반영해 시민 모두가 변화를 체감하는 스마트 미래도시 구리를 만들겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com