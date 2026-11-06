경기교통공사·경기광역이동지원센터, 재가장애인 김장김치 나눔 봉사활동

AI 핵심 요약beta
- 경기교통공사와 한국클라우드는 5일 양주시장애인복지관에서 김장 나눔을 했다.
- 공사와 한국클라우드 임직원 20여 명은 후원금 전달과 김치 포장을 했다.
- 이들은 재가장애인 가정을 방문해 김장김치를 전달하며 겨울나기를 지원했다.
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[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기교통공사와 경기도 광역이동지원센터 콜센터 운영사 한국클라우드는 지난 5일 양주시장애인종합복지관에서 재가장애인을 위한 김장김치 나눔 봉사활동을 진행했다고 6일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 봉사활동은 겨울철 경제적·신체적 어려움으로 김장 준비에 부담을 느끼는 재가장애인 가정의 식생활 안정을 돕고 지역사회 나눔문화를 확산하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 박재만 경기교통공사 사장과 양우석 상임이사를 비롯한 공사 관계자, 한국클라우드 임직원 등 20여 명이 참여해 양주시장애인종합복지관에 후원금을 전달한 뒤 김장김치를 포장했다. 이후 지역 내 재가장애인 가정을 직접 방문해 김장김치를 전달하며 따뜻한 겨울나기를 지원했다고 전했다.
공사는 이번 사회공헌활동은 교통약자 이동지원 업무를 수행하는 기관이 지역 장애인복지시설과 협력해 이동지원 서비스를 넘어 지역사회 복지 증진에도 기여했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.
박재만 사장은 "작은 정성이지만 지역사회 이웃들이 따뜻하고 건강한 겨울을 보내는 데 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 교통약자의 이동편의 증진은 물론 지역사회와 함께 나눔을 실천하며 공공기관으로서 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.
경기교통공사는 앞으로도 지역 복지기관과의 지속적인 교류와 협력을 바탕으로 교통약자에 대한 이해를 높이고 지역사회와 함께하는 사회공헌활동을 이어갈 예정이다.
한편 경기교통공사가 운영하는 경기 광역이동지원센터는 지난해 7월부터 도내 31개 시·군의 특별교통수단 광역이동서비스를 통합 운영하고 있다. 거동이 불편한 교통약자를 대상으로 장애인콜택시 등 특별교통수단 이동지원 서비스를 제공한다.
asj7376@newspim.com