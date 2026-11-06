의정부시, '2025년 지역사회보장계획' 최우수상 수상

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 5일 지역사회보장계획 평가 표창 전수식을 개최했다
- 의정부시는 전국 최우수 기관에 선정돼 경기 유일 수상했다
- 시는 민관 협력으로 지역복지 체계를 더욱 강화할 계획이다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 지난 5일 시장실에서 지역사회보장협의체 관계자 9명과 담당 공무원들이 참석한 가운데 '2025년 지역사회보장계획 시행결과 평가' 최우수상 수상에 대한 보건복지부장관 표창 전수식과 환담회를 개최했다고 6일 밝혔다.
시에 따르면 이날 표창 전수식에 이어 열린 환담회에서는 민관 협력으로 이뤄낸 지역복지 성과와 지역의 다양한 복지 수요에 효과적으로 대응하기 위한 지속적인 협력 방안을 논의했다.
앞서 의정부시는 지난달 30일 정부세종청사에서 열린 성과공유회에서 보건복지부장관 표창을 받은 바 있다.
이번 평가에서 최우수 기관으로 선정된 전국 기초자치단체는 6곳이며 경기도에서는 의정부시가 유일하다.
의정부시가 해당 평가에서 최우수상을 받은 것은 이번이 처음으로 시는 2024년 보건복지부 우수상과 2025년 경기도 최우수상에 이어 3년 연속 관련 평가에서 수상하는 성과를 거뒀다.
의정부시는 이번 수상을 계기로 제6기 지역사회보장계획과 2027년 연차별 시행계획의 실행력을 높일 계획이다.
지역사회보장협의체와 협력해 현장 의견을 정책에 반영하고 지역 특성에 맞는 복지사업을 발굴해 시민이 체감할 수 있는 지역사회보장체계를 강화할 예정이다.
김원기 시장은 "이번 수상은 지역사회보장협의체 위원들과 현장 관계자들이 지역복지 발전을 위해 꾸준히 힘을 모아 이룬 값진 결실"이라며 "앞으로도 민관이 힘을 모아 시민의 삶을 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com