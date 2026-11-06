경기도, 조류인플루엔자 긴급 대책 회의…18개 시군 방역 상황 점검

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 6일 18개 시군과 조류인플루엔자 방역회의를 개최했다
- 연천 산란계농장 발생에 따라 17개 농가 이동제한과 정밀검사를 진행했다
- 경기도가 소독차량 150대와 전담관 244명을 투입해 방역을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도는 6일 손임성 행정2부지사 주재로 도내 18개 시군 부단체장 등이 참석하는 '조류인플루엔자 긴급방역대책 추진상황 점검회의'를 개최한다고 밝혔다.
이번 회의는 최근 도내 가금농장과 야생조류에서 고병원성 AI가 잇따라 확인되면서 주요 축산 시군의 방역 추진상황을 점검하고 지역 간 확산 차단을 위한 공동대응체계를 강화하기 위해 마련됐다.
회의에는 남양주·용인·화성·평택·시흥·파주·김포·고양·양주·이천·안성·포천·양평·여주·동두천·가평·연천·광주 등 18개 시군이 참여한다.
경기도에서는 지난 4일 연천군 신서면 소재 산란계농장에서 고병원성 AI가 발생했다. 해당 농장은 약 9만1000마리를 사육하고 있었으며 긴급 가축처분은 지난 5일 완료됐다.
경기도는 현재 오염물건 처리 등 후속 방역조치를 진행하고 있다. 발생농장 반경 10㎞ 이내 17개 농가, 81만3000마리에 대해서는 이동제한 조치와 함께 정밀검사, 집중소독 등 방역관리를 실시하고 있다.
야생조류에서도 바이러스 검출이 이어지고 있다. 지난달 김포 한강 하류와 용인 청미천에서 바이러스가 확인된 데 이어 5일에는 김포 사우동 야생조류 폐사체에서도 양성 반응이 나왔다.
이에 따라 철새를 통한 바이러스 유입과 가금농장 확산 위험이 커진 상황이다.
경기도는 철새도래지 21곳과 가금밀집지역, 대규모 산란계농장 등 고위험지역을 중심으로 소독과 예찰을 강화할 계획이다. 소독차량 150대와 가금농장 전담관 244명을 투입해 농장별 차단방역 이행 여부도 집중 점검한다.
이날 회의에서는 경기도의 긴급 방역조치와 동절기 중점 관리사항을 공유하고 발생지역인 연천군과 인접 시군의 방역 추진상황을 집중 점검한다.
이어 각 시군의 지역별 위험요인과 방역대책을 확인하고 추가 발생 및 지역 간 확산을 막기 위한 대응방안을 논의할 예정이다.
경기도는 전국 일제 집중 소독기간인 지난 4일부터 오는 17일까지 가금농장과 축산시설, 축산차량에 대한 소독을 강화하고 농장 출입통제를 철저히 해달라고 당부할 계획이다.
알 환적장 운영과 백신접종반·상하차반 사전신고 이행 여부도 점검 대상에 포함된다.
손임성 행정2부지사는 "가축방역은 축산농가의 피해를 예방하는 것은 물론 계란 등 축산물의 안정적인 공급과 도민의 장바구니 물가를 지키는 중요한 민생과제"라며 "겨울 철새 도래로 추가 발생 위험이 높은 엄중한 상황인 만큼 선제적인 차단방역과 현장 중심의 철저한 방역관리에 모든 역량을 집중해달라"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com