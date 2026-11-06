부산시, 인베스트 코리아 서밋 투자설명회…해외 투자자 유치 전략 강화

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 6일 해외 투자자 대상 산업현장 설명회를 진행했다
- 글로벌 투자자들은 부산의 첨단산업과 물류 기반을 확인했다
- 부산시는 기업별 상담과 사후관리로 투자 협력을 확대한다
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제조·기술 경쟁력 강조 협력 모색
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 해외 투자자들에게 미래 산업 지도를 한눈에 보여주는 현장에서 협력 가능성을 타진했다.
부산시는 6일 '2026 인베스트 코리아 서밋' 참가자들을 대상으로 산업현장 투자설명회를 진행했다고 밝혔다. 한국과 해외 투자 경험을 보유한 글로벌 투자가와 첨단산업 관계자들이 참여했다.
산업통상자원부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 이번행사는 인베스트 코리아 서밋과 연계해 참가자들은 부산의 산업 기반과 투자 가능성을 현장에서 확인했다.
방문 일정은 프레스티지바이오파마 연구소, 부산·진해경제자유구역청, 에코델타시티 홍보관, 부산 북항재개발 홍보관 순으로 진행됐다.
프레스티지바이오파마 연구소에서는 부산에 투자한 외국 기업의 투자 경험과 지역 산업 기반을 소개했다. 부산·진해경제자유구역청에서는 항만·물류 인프라와 산업 입지, 주요 개발사업을 설명했다.
에코델타시티에서는 분산에너지특구와 기회발전특구 지정에 따른 투자 여건을 안내했다. 데이터센터 등 전력 수요가 큰 산업을 위한 전력 공급 체계와 에너지 비용 경쟁력, 입주기업 지원제도 등이 주요 설명 대상이었다.
북항재개발 홍보관에서는 부산항을 중심으로 한 해양·물류 인프라와 개발사업의 투자 가능성을 소개했다.
시는 이번 현장 설명회를 통해 제조·기술 경쟁력과 물류 기반을 알리고, 해외 기업과의 투자 협력을 확대할 계획이다. 시는 기업별 관심 분야에 맞춘 상담과 사후관리를 이어갈 방침이다.
전재수 시장은 "부산의 투자환경과 주요 프로젝트를 해외 투자가들에게 알리는 자리"라며 "첨단제조업과 물류 기반을 바탕으로 실제 투자로 이어질 수 있도록 소통과 사후관리를 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com