부산시 국내복귀 유치 전략 결실…국무총리상 수상

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 6일 국내복귀기업 유치 우수 지자체 국무총리상을 수상했다
- 투자 상담과 보조금 지원으로 기업들의 부산 복귀를 이끌어냈다
- 효성전기 등 3개 기업이 부산에 1880억원 규모 투자를 추진한다
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효성전기 등 3개 기업, 1880억 투자
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 해외로 떠났던 기업들의 발길을 부산으로 돌린 부산시 국내복귀기업 유치 전략이 결실을 맺으면서 지역 산업계에 활력을 불어 넣고 있다.
부산시는 전날 서울 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 '2026년 국내복귀 유공 포상 및 포럼' 시상식에서 국내복귀기업 유치 우수 지자체 부문 '국무총리상'을 수상했다고 6일 밝혔다.
이번 행사는 산업통상부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 한국산업단지공단이 주관했다.
시는 국내 복귀를 검토하는 기업을 발굴해 투자 상담을 진행하고 정부와 부산시의 지원 제도를 안내해 왔다. 투자진흥기금을 활용해 국내복귀 투자보조금 재원을 확보하고, 보조금 집행 절차를 정비한 점도 수상 배경으로 평가받았다.
효성전기와 브이씨텍, 성우하이텍 등 최근 부산으로 복귀한 3개 기업은 시의 지원을 바탕으로 총 1880억 원 규모의 국내 투자를 추진하고 있다. 이들 기업은 부산에 생산 거점을 구축할 계획이다.
시는 기업 투자가 지역 일자리 확대와 연관 산업 성장으로 이어질 수 있도록 지원을 계속할 방침이다. 국내복귀기업의 정착을 돕는 한편 첨단·신산업 분야 기업 유치에도 나설 계획이다.
김기환 경제정책실장은 "국내복귀기업이 부산에 안정적으로 정착하고 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com