전재수 부산시장 "9개월 만에 외국인 393만 명·소비 1조 돌파"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 6일 올해 외국인 관광객 393만명을 집계했다
- 부산 방문객은 지난해보다 47% 늘어 연간 400만명이 가시화됐다
- 외국인 카드 소비액도 1조162억원으로 51.9% 증가했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
카드 소비액 1조원 돌파 달성
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 가을 비수기에도 부산을 찾는 외국인 발걸음이 잇따르면서 연간 목표인 400만명 달성도 가시권에 들어왔다.
부산시는 올해들어 9월까지 외국인 관광객이 393만4876명으로 집계됐다고 6일 밝혔다. 지난해 같은 기간 267만6915명보다 47.0% 증가한 규모다. 전국 외국인 관광객 증가율 21.5%와 비교하면 2배 이상 높다.
올해 부산 방문객은 지난해 연간 외국인 관광객 364만3439명도 9개월 만에 넘어섰다. 방한 외국인 가운데 부산을 찾은 비중은 23.0%로, 지난해 같은 기간보다 4.0%P 상승했다.
증가세는 부산으로 직접 들어오는 외국인이 늘어난 데서 두드러졌다. 올해 1∼9월 김해국제공항과 부산항을 통한 직접 입국자는 233만3199명으로 지난해 같은 기간보다 52.7% 증가했다. 전체 부산 방문객 증가율을 웃도는 수치다.
직접 입국 비중은 1월 50.4%에서 9월 62.9%로 높아졌다. 9월 부산항 입국자는 9만6493명으로 지난해 같은 달보다 147.8% 늘었고, 김해국제공항 입국자는 21만8049명으로 48.1% 증가했다.
부산을 찾는 외국인 관광객은 비수기에도 높은 수준을 유지했다. 9월 방문객은 50만256명으로 전월보다 1.3% 줄어드는 데 그쳤다. 지난해 9월과 비교하면 55.0% 증가했다. 전국의 전월 대비 감소율은 8.2%였다.
관광객 국적도 다변화됐다. 1∼9월 프랑스인 방문객은 4만3165명으로 106.5% 늘었고 미국인은 32만4816명으로 77.2% 증가했다. 호주인은 5만7089명, 영국인은 5만9384명으로 각각 47.8%, 29.2% 늘었다. 중화권 관광객 감소분은 동남아시아와 미국, 호주 등 다른 시장의 증가세가 일부 보완했다.
외국인 관광객 증가는 소비 확대로 이어졌다. 한국관광데이터랩에 따르면 올해 1∼9월 부산에서 발생한 외국인 카드 소비액은 1조162억 원이다. 지난해 같은 기간보다 51.9% 늘었으며 서울을 제외한 도시 가운데 처음으로 1조 원을 넘어섰다.
부산의 외국인 카드 소비액은 서울에 이어 전국 2위, 비수도권 1위다. 같은 기간 비수도권 외국인 카드 소비액의 51.8%가 부산에서 발생했다. 업종별로는 쇼핑업이 47.8%로 가장 많았고 식음료업 22.5%, 의료·웰니스업 12.1%가 뒤를 이었다.
시는 김해국제공항을 중심으로 부산과 울산, 경남 거제·통영을 잇는 광역 관광권 조성에도 나설 계획이다. 정부는 김해공항을 포함한 지방공항 5곳을 중심으로 외국인 관광객의 지역 이동을 확대하는 관광권 육성 정책을 추진하고 있다.
시는 최근 월별 방문 추이를 고려하면 400만명 달성 시점이 10월 초순이었을 것으로 보고 있다. 10월 방문객 수는 11월 말 공식 집계될 예정이다.
전재수 시장은 "관광객 증가가 소비 확대로 이어지고 있다"며 "관광객이 부산에 더 오래 머물고 다시 찾을 수 있도록 관광의 질적 성장을 추진하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com