서경덕 "알리익스프레스서 한복을 한푸로 판매…카테고리 구분해야"

AI 핵심 요약beta
- 서경덕 교수는 6일 알리익스프레스의 한복 오분류를 지적했다
- 알리익스프레스에서 한복이 중국 전통 의상 한푸로 판매됐다
- 서 교수는 한복과 한푸를 별도 분류하고 모니터링하라고 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
김치·파오차이 분류 문제도 지적…해외 쇼핑몰 시정 추진
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 중국 온라인 쇼핑몰 알리익스프레스에서 한국의 전통 의상 한복이 중국 전통 의상 한푸로 분류돼 판매되는 사례가 확인돼 서경덕 성신여대 교수가 시정을 요구했다.
6일 서 교수는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "해외에 거주하는 한인들로부터 한복과 관련한 제보를 받았다"며 "알리익스프레스에서 한복이 한푸로 판매되고 있"고 밝혔다.
서 교수는 알리익스프레스가 입점 업체에 판매 플랫폼을 제공하는 방식이더라도 자체적인 모니터링이 필요하다고 지적했다.
그는 "한국의 한복과 중국의 한푸는 엄연히 다른 의상"이라며 두 의상을 별도의 카테고리로 구분해 판매해야 한다고 주장했다.
앞서 알리익스프레스에서는 한국의 김치와 중국의 채소 절임 음식인 파오차이가 함께 검색되는 사례도 논란이 된 바 있다.
서 교수는 "한복과 한푸, 김치와 파오차이를 각각 다른 카테고리로 판매해 해외 소비자들이 오해하지 않도록 조치해야 한다"고 말했다.
이번 문제 제기는 최근 중국 인플루언서들이 한푸를 입고 경복궁에서 촬영한 영상을 SNS에 게시하면서 불거진 논란과도 맞물린다. 서 교수는 당시에도 외국인 관광객들이 한푸를 한국 전통 의상으로 오인할 수 있다며 우려를 나타냈다.
서 교수는 향후 해외 한인들과 함께 각국 온라인 쇼핑몰에서 잘못 표기되거나 분류된 한국 문화 관련 상품을 확인해 시정을 요구하겠다고 밝혔다.
taeyi427@newspim.com