문화예술 예산만 쌓아둔 전남광주시…집행률 4% 미만

AI 핵심 요약beta
- 김수권 의원은 6일 문화시설 예산 집행률 저조를 지적했다
- 4개 사업 예산 270억원 중 집행액은 10억원에 그쳤다
- 김 의원은 사업 일정과 예산 관리체계 강화를 주문했다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김수권 전남광주통합특별시의원(장성1)이 행정사무감사에서 문화시설 조성사업의 예산 집행률이 저조하다며 관리 체계 마련을 주문했다.
6일 전남광주특별시의회에 따르면 김 의원은 시의회 광주청사에서 열린 문화관광체육위원회 문화도시예술본부 소관 행정사무감사에서 이 같이 지적했다.
김 의원은 "광주비엔날레전시관·광주대표도서관·아시아 캐릭터랜드·전남수묵비엔날레 아트센터 4개 사업의 올해 예산은 총 270억원을 넘지만 지난달 기준 집행액은 약 10억 원에 그쳐 전체 집행률이 4% 미만에 그쳤다"고 지적했다.
사업별로는 광주비엔날레전시관 약 90억원 중 4억 6000만 원, 광주대표도서관 약 106억 원 중 2억 7000만 원, 아시아 캐릭터랜드 약 47억 원 중 2억 6000만 원, 전남수묵비엔날레 아트센터 약 26억 원 중 6900만 원이 집행된 것으로 나타났다.
김 의원은 "광주대표도서관의 경우 대규모 예산을 확보해 놓은 상황에서 단순 행정절차 지연으로 설명하는 것만으로는 부족하다"며 "특히 지난해 붕괴 사고 발생으로 사업 추진이 어려워졌음에도 예산 조정을 적기에 재조정하지 않았다"라고 지적했다.
그는 "문화시설 확충의 필요성에는 깊이 공감하지만 사업 지연과 낮은 집행률이 반복되지 않도록 사업별 추진 일정과 예산 집행계획을 보다 철저히 관리해야 한다"고 당부했다.
시 관계자는 "제1회 추가경정예산에서 73억 원을 감액했으며 잔여 예산 역시 제2회 추경을 통해 전액 삭감할 예정"이라고 설명했다.
bless4ya@newspim.com