[출고]광주 지하철 2호선 출입구 비상계단 부재…안전망 구멍

AI 핵심 요약beta
- 이현명 의원은 5일 광주교통공사 감사에서 2호선 비상계단 부재를 지적했다
- 월드컵경기장역 대규모 승객 대응과 열차 수송능력에도 의문을 제기했다
- 문석환 사장은 예산 문제를 언급했으며, 이 의원은 개통 전 대책을 주문했다
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[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 이현명 전남광주통합특별시의원(진도)이 광주교통공사 소관 행정사무감사에서 2호선 역사 출입구의 비상계단 부재에 따른 안전 관리 문제를 질타했다.
6일 시의회에 따르면 이 의원은 전날 광주교통공사에서 열린 행정사무감사에서 "다른 도시철도 역사에는 에스컬레이터 옆에 사람들이 직접 오르내릴 수 있는 계단이 별도로 설치돼 있다"며 "비상상황에서 사람들이 뒤엉켜 대피하지 못한다면 이에 대한 책임은 누가 질 것이냐"고 질타했다.
또한 "월드컵경기장 인근 역사는 경기나 공연이 끝난 뒤 많은 승객이 이용할 것으로 예상되는데 역사 출입구뿐 아니라 현재 계획된 열차 수송 능력으로도 충분히 대응할 수 있을지 의문이다"고 말했다.
이에 문석환 공사 사장은 "도시철도건설본부와 실무 공동협의체를 운영하며 개선사항을 요청하고 있다"면서도 "다만 별도 계단 설치처럼 대규모 예산이 필요한 사항은 반영에 어려움이 있다"는 입장을 밝혔다.
이 의원은 "건설을 마치면 실제 열차를 운행하고 승객 안전을 책임지는 곳은 교통공사"라며 "운영 과정에서 예상되는 위험 요인을 미리 파악하고 필요한 시설 개선을 적극적으로 요구해야 한다"고 강조했다.
그러면서 "시민 안전은 개통 이후에 보완할 문제가 아니다"며 "역사 대피시설은 물론 열차 수송능력과 시운전, 운영인력 확보까지 철저히 점검해 개통 전에 실질적인 대책을 마련해 달라"고 주문했다.
ej7648@newspim.com