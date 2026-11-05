[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 11월 5일

AI 핵심 요약beta
- 5일 뉴스핌이 경제·정책·산업 등 주요 기사를 엄선해 배달했다
- 민주당 승리로 AI 투자 위축 우려와 HBM 수요 전망을 다뤘다
- 청소년 SNS 규제와 청해부대 확대, 배달료 상한제 논란을 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
5일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲민주당 승리에 AI 투자 위축 우려…삼성·SK HBM 수요는 괜찮나 ▲[정국진단] 김영호 "기존 폰 뺏는 것 아냐…6~10세 '생애 첫 알파폰' 사회적 합의 주력" ▲李대통령도 꺼낸 '청소년 SNS 규제'…세계 58%가 학교서 스마트폰 금지 ▲청해부대 작전구역 오만 남방까지 넓힌다… P-8 첫 파견에도 '독자 지휘' 고수 ▲'비 오면 배달료만 5600원인데'…현실 모르는 '수수료 15% 상한제' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.