고창군, 코레일과 철도관광 협력…정읍역 연계 관광객 유치

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 5일 코레일·5개 지자체와 철도여행 협약을 체결했다
- 고창군은 정읍역을 거점으로 철도 연계 관광상품을 개발한다
- 고창군은 철도운임 할인과 관광 지원으로 체류·소비를 유도한다
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철도운임 50% 할인·고창반띵여행 추가접수 연계해 체류형 관광 활성화
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군이 철도 접근성 부족이라는 지역적 한계를 극복하고 관광객 유입과 생활인구 확대를 위한 철도 연계 관광 활성화에 나섰다.
고창군은 5일 대전 한국철도공사 본사에서 코레일 및 전국 5개 기초자치단체와 '지역사랑 철도여행' 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 인구감소지역의 관광자원과 철도교통을 연계해 방문객을 늘리고 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 철도 연계 관광상품 개발과 공동 홍보·마케팅, 철도역과 주요 관광지 간 교통체계 구축, 지역 관광자원 발굴 및 경제 활성화 등을 위해 협력하기로 했다.
특히 고창군은 관내 철도역이 없는 여건을 고려해 인근 정읍역을 관광 거점으로 활용할 계획이다. 정읍역에서 출발하는 고창 시티투어 연계 상품을 비롯해 지역 관광자원을 활용한 다양한 철도여행 프로그램 개발을 검토하고 있다.
철도 이용객의 이동 편의를 높이기 위해 정읍역과 고창 주요 관광지를 연결하는 교통수단 확보와 관광안내 기능 강화도 관계기관과 협의할 방침이다.
관광객 유치를 위한 지원책도 병행한다. 고창군은 지역사랑 철도여행의 철도운임 50% 할인 혜택과 11월 추가접수를 추진하는 '고창반띵여행(지역사랑 휴가지원사업)'을 연계해 여행경비 부담을 낮추고 지역 내 체류와 소비를 유도할 계획이다.
군은 이번 협약을 통해 철도 이용객의 고창 방문 기회를 확대하고 관광 지원사업과 연계한 체류형 관광 기반을 강화할 것으로 기대하고 있다.
심덕섭 고창군수는 "고창은 세계유산을 비롯한 풍부한 관광자원을 보유하고 있지만 철도역이 없어 관광객 접근성에 한계가 있었다"며 "철도와 지역 교통수단을 유기적으로 연결해 더 많은 관광객이 고창을 편리하게 찾고 머물 수 있도록 한국철도공사와 협력하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com