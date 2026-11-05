LX공사, 디지털 SOC 국토관리 혁신 모색...AI·공간정보 활용

AI 핵심 요약beta
- 국토부와 LX공사가 5일 디지털 SOC 콘퍼런스를 개최했다
- 참가기관들은 국가기반시설 토지관리 우수사례와 협력방안을 공유했다
- LX공사는 AI·공간정보를 접목한 미래형 SOC사업을 확대할 계획이다
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토지보상 전문성·AI 국토변화 탐지 기술 접목해 SOC 협력체계 강화
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 한국국토정보공사(LX)가 인공지능과 공간정보 기술을 활용한 국가기반시설 토지관리 효율화와 디지털 SOC사업 활성화 방안 마련에 나섰다.
국토부와 한국국토정보공사는 5일 경기도 고양 킨텍스에서 관계기관과 함께 '디지털 SOC 국토 콘퍼런스'를 개최했다고 밝혔다.
이번 콘퍼런스는 도로와 철도 등 국가기반시설의 효율적인 관리와 토지자산 활용도를 높이기 위해 기관별 우수사례를 공유하고 협력방안을 모색하고자 마련됐다.
LX공사는 지적측량과 공간정보 전문성을 바탕으로 SOC사업에 필요한 토지 경계와 소유권을 보장하고 토지 분쟁의 신속한 해결을 지원해왔다.
지난 5월 법 개정에 따라 토지보상 전문기관으로 지정돼 공익사업 관련 토지보상 업무도 수행하고 있다.
이날 행사에서는 이천시 이율재 주무관이 복잡한 권리관계가 얽힌 고속국도 토지정비 방안을 발표했으며 LX 이호성 차장은 국가기반시설 토지자산 관리 효율화 방안을 소개했다.
이어 LX 김태진 선임은 AI 기반 국토변화 모니터링 기술인 'LandXI' 활용방안을 발표했으며 공간정보연구원 이시형 연구원은 공간정보 분석을 통한 유휴부지 발굴과 토지관리 방안을 제시했다.
관계기관 간 협력 강화에 기여한 국방부, 이천시청, 국가철도공단, 한국토지주택공사 담당자들에게는 감사패가 전달됐다.
LX공사는 이번 콘퍼런스를 계기로 지적측량과 공간정보에 AI 기술을 접목한 미래형 SOC사업을 발굴하고 토지관리 서비스 확대를 위한 기관 간 협력을 강화할 계획이다.
이주화 LX공사 부사장은 "지적측량과 공간정보 전문성을 바탕으로 토지자산 가치 향상과 소유권 분쟁 예방 등을 적극 지원하고 있는 만큼 관계기관과 실질적인 협력이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com