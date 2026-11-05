순천시, 논란 '정당' 현수막 법령 검토 거쳐 정비 완료

AI 핵심 요약beta
- 순천시는 5일 학교 주변 친미연합당 현수막을 정비했다
- 현수막의 인종차별적 표현과 게시 위치를 검토했다
- 시는 4일 시정명령을 통지한 뒤 철거를 완료했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 순천시가 청소년 통행이 잦은 학교 주변 등에 게시된 친미연합당 명의 현수막을 정비했다. 관련 법령과 다른 지자체의 조치 사례를 검토한 데 따른 것이다.
순천시는 최근 광주에서 논란이 된 친미연합당 현수막이 관내에도 게시돼 정비를 완료했다고 5일 밝혔다.
시는 현수막 문구와 이미지 및 게시 위치를 살펴 옥외광고물법 제5조 제2항에 따른 금지광고물 해당 여부를 검토했다.
특히 왕운중학교와 매산중학교 등 교육시설 인근에 게시된 점과 광주권 동구·서구·북구의 유사 현수막 정비 사례를 고려해 조치가 필요하다고 판단했다. 이어 지난 4일 게시 관계자에게 시정명령을 통지한 뒤 정비를 마쳤다.
시 관계자는 "정당 현수막의 표현의 자유를 존중하면서도 관련 법령에 따른 게시 기준과 제한 규정을 함께 고려해야 한다"며 "앞으로도 법과 원칙에 따라 광고물을 관리하고 건전한 도시환경을 조성하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com