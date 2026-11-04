대전교육청, 'IB 교육지구' 실행 준비 본격화

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 4일 IB 교육 정책설명회 4회를 마쳤다
- 학부모와 교원에게 IB 교육 방향과 현장 실행 방안을 설명했다
- 이달 동부권 교원 대상 후속 설명회로 학교 적용을 지원한다
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학교급별 후속 설명회…수업 설계·평가 적용 지원
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 내년 IB(국제 바칼로레아) 교육지구 운영을 앞두고 학부모와 교원의 정책 이해도를 높이고 학교 현장의 실행 준비에 속도를 내고 있다.
4일 시교육청에 따르면 전날 서부권 교원 대상 설명회를 끝으로 동·서부권 학부모와 교원을 대상으로 진행한 IB 교육 정책설명회 4회를 모두 마쳤다.
이번 설명회는 대전 IB 교육지구의 기본 구상과 추진 방향을 교육공동체에 공유하고 정책 실행에 필요한 현장 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.
설명회는 지난달 12일 동부권 학부모를 시작으로 동부권 교원, 서부권 학부모, 서부권 교원 순으로 진행됐다. 학부모에게는 IB 교육을 통한 학생 성장과 학교 교육의 변화를 소개하고, 교원에게는 교육과정과 수업·평가 체계, 학교 운영 사례 등을 중심으로 정책 방향을 설명했다.
시교육청은 온라인 소통 공간인 '대전 IB 학부모 공감마당'도 개설해 정책 정보와 행사 소식을 공유하는 등 학부모와의 소통을 확대하고 있다.
이달에는 내년 IB 교육지구 운영이 예정된 동부권 초·중·고 교원을 대상으로 학교급별 후속 설명회를 진행한다. 수업 설계와 평가의 실제를 안내해 IB 교육의 학교 현장 적용을 지원할 계획이다.
오석진 교육감은 "이번 설명회는 IB 교육지구의 추진 방향을 공유하고 교육공동체의 다양한 의견을 확인하는 과정이었다"며 "학부모와의 소통을 이어가고 교원들이 학교 현장에서 IB 교육을 구체적으로 실천할 수 있도록 단계별 지원을 강화하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com