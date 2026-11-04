에이루트, 美 스피어랩스와 국경 간 결제 협력 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 에이루트는 4일 스피어랩스와 국경 간 결제 협약을 체결했다
- 양사는 카자흐스탄 무역·물류 결제 협력과 플랫폼 연동을 추진한다
- 에이루트는 USDFT 활용과 원화 정산 서비스 연계도 모색한다
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달러 연동 스테이블코인 'USDFT' 결제 활용 방안 모색
[서울=뉴스핌] 설희 기자= 에이루트가 미국 결제 인프라 기업 스피어랩스(Sphere Laboratories)와 국경 간 결제 및 디지털 금융 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.
양사는 카자흐스탄을 거점으로 무역·물류 분야의 결제 협력을 추진할 계획이다. 이번 협약에 따라 에이루트의 디지털 금융 플랫폼 '포타(FORTA)'와 스피어랩스의 기업간거래(B2B) 결제 응용프로그램 인터페이스(API) '스피어페이(SpherePay)' 간 연동을 추진한다.
연동이 완료되면 포타를 이용하는 기업 고객이 기존 사용 통화로 해외 거래대금을 송금하거나 받을 수 있도록 서비스를 구축할 계획이다. 에이루트는 이를 통해 국경 간 결제 서비스 기반을 확대하고 스피어랩스는 카자흐스탄 관련 무역·물류 기업을 대상으로 고객 확보를 추진한다.
스피어랩스는 B2B 국경 간 결제 API와 대시보드인 스피어페이를 운영하는 결제 인프라 기업이다. 코인베이스 벤처스와 크라켄 벤처스 등으로부터 투자를 유치했으며 미국과 중남미, 아시아태평양 지역에서 결제 서비스를 제공하고 있다.
에이루트는 포타와 스피어페이 연동 과정에서 달러 연동 스테이블코인 'USDFT(유에스디포타)'를 포타 기반 결제에 활용하는 방안도 모색한다.
양사는 거래 과정에 고객확인(KYC·KYB)과 자금세탁방지(AML) 절차를 적용하고 카자흐스탄을 비롯한 중앙아시아 무역 결제 분야에서 협력 기회를 발굴할 계획이다.
에이루트는 카자흐스탄 현지 법인을 통해 아스타나 금융서비스청(AFSA)으로부터 법정통화 연동 스테이블코인 발행 및 디지털자산 수탁 관련 라이선스를 취득했다. 회사는 준비금 전액을 보유하는 구조로 USDFT를 설계했으며 준비금 보관 기관으로 알라타우시티뱅크(ACB)를 선정했다.
자회사인 결제대행(PG) 전문기업 모스트피앤에스를 통한 국내 원화 결제·정산 서비스와의 연계도 추진한다. 모스트피앤에스는 관련 법령과 규제 요건을 준수하는 범위에서 스피어랩스와 원화 정산 분야의 협력 방안을 모색할 계획이다.
에이루트 관계자는 "이번 MOU는 에이루트의 USDFT와 포타를 글로벌 기업 결제 분야로 확장하는 계기가 될 것"이라며 "양사의 결제 인프라와 규제 준수 역량을 바탕으로 기업 고객에게 안정적인 결제·정산 서비스를 제공할 수 있도록 협력을 이어가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com