"살아있을 때 꺼내 쓴다"…한화생명 달라진 종신보험에 2030 호응, 가입 비중 31%

AI 핵심 요약beta
- 한화생명은 4일 2030세대 종신보험 가입 비중이 31%라고 밝혔다
- 생애자금 인출 기능을 더한 종신보험에 젊은층 관심이 커졌다
- 보험료 납입 후 20년 이내 납입보험료 전액을 꺼낼 수 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 자녀와 유족을 위해 가입하던 종신보험에 '나를 위한 보장'이 더해지면서 젊은 층의 눈길을 끌고 있다. 내가 낸 보험료를 살아있는 동안 꺼내 쓰거나 돌려받을 수 있는 기능을 더한 '생애자금형 종신'이 업계에서 잇따라 출시되면서 생겨난 변화로 분석된다.
한화생명은 지난달 14일 출시한 '한화생명 필요할때 쓰는 종신보험'의 가입 고객을 분석한 결과 2030세대 비중이 31%로 일반 종신보험의 16%보다 2배 가까이 높았다고 4일 밝혔다.
반면 5060세대 가입 비중은 45%로, 일반 종신보험의 63%보다 낮았다.
가입 고객 중 20대의 평균 가입금액은 약 1300만원, 월평균 보험료는 약 15만원이었다. 60대는 동일한 보장금액 기준 월평균 보험료가 약 21만원으로 나타났다.
종신보험은 사망에 대비하는 상품으로, 자녀를 둔 고연령층의 가입 비중이 높은 편이었다. 보험업계는 비혼·1인 가구 증가와 저출산 등 인구구조 변화에 대응해 사망보장을 유지하면서 생애자금으로도 활용할 수 있는 상품을 선보이고 있다.
'한화생명 필요할때 쓰는 종신보험'은 생애주기별 자금 수요를 고려해 가입 후 시간이 지날수록 사망보험금이 증액되는 구조로 설계됐다.
노후자금이나 자녀 결혼자금 등 생활자금이 필요한 시기에는 '생애자금인출전환' 기능을 활용할 수 있다. 보험료 납입을 완료한 뒤 계약일로부터 20년 시점 이내에 고객이 원하는 시점에 납입보험료의 100%를 꺼내 쓸 수 있는 기능이다.
한화생명에 따르면 생애자금을 모두 인출한 이후에도 적립금은 계속 늘어나며 잔여 사망보장은 종신까지 유지된다.
박화용 한화생명 상품마케팅팀장은 "최근 업계에서 사망보장은 물론 생애자금 활용 기능을 강화한 종신보험이 속속 출시되고 있다"며 "인출 시기나 금액 한도 등 조건은 상품별·회사별로 다를 수 있으므로 고객의 라이프스타일에 맞는 상품을 고르는 것이 중요하다"고 말했다.
yunyun@newspim.com