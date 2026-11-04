한진 훗타운, 직구 배송비 최대 50% 할인…이달 블프 위크 진행

AI 핵심 요약beta
- 한진은 4일 훗타운에서 한 달간 배송비 할인 행사를 진행한다고 밝혔다.
- 행사 기간 직구 상품별 배송비를 기본 10%에서 최대 50%까지 할인한다.
- 신규 회원에게 사줘요 이용 시 배송비 50% 할인 쿠폰도 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한진은 해외직구 플랫폼 훗타운에서 이달 한 달간 일본·미국·중국 등 주요 직구 국가의 배송비를 최대 50% 할인하는 '훗타운 블프 위크'를 진행한다고 4일 밝혔다.
행사 기간 상품 분야에 따라 기본 10%에서 최대 50%까지 배송비를 할인한다. 매주 패션, 스마트·테크 기기, 캐릭터·피규어 굿즈 등 분야별 할인 코드를 제공하며 고객은 주 1회 발급받아 사용할 수 있다.
첫째 주에는 나이키·뉴발란스·아디다스 등 패션 상품, 둘째 주에는 애플·소니·구글 등 테크 제품, 셋째 주에는 치이카와·포켓몬·산리오 등 캐릭터 상품에 혜택을 적용한다. 넷째 주에는 전 분야를 대상으로 할인 행사를 진행한다.
주차별 행사와 별도로 매일 1회 사용할 수 있는 배송비 10% 할인 코드도 제공한다. 이 코드의 할인 한도는 5만원이다.
신규 회원이 행사 기간 훗타운의 개인 간 거래(C2C) 구매대행 서비스 '사줘요'를 처음 이용하면 배송비 50% 할인 쿠폰을 계정당 1장 지급한다. 육아·차량·생활용품 등 직구 상품을 모은 '킥아이템' 기획전도 운영한다.
한진이 집계한 지난해 연말 직구 성수기(10월 15일~12월 31일) 배송대행 건수는 직전 같은 기간(7월 31일~10월 14일)보다 산리오 캐릭터 상품이 679%, 포켓몬 상품이 452%, 치이카와 상품이 150% 늘었다.
같은 비교 기간 소니 제품은 128.0%, 애플 제품은 55.5%, 나이키 상품은 65.3%, 아디다스 상품은 59.0% 증가했다. 한진은 지난해 연말 수요와 최근 엔화 환율 흐름을 고려해 이번 행사를 마련했다고 설명했다.
kji01@newspim.com