세종시 중앙공원 한놀이마당, 행안부 '우수어린이놀이시설' 선정

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 2일 한놀이마당이 우수어린이놀이시설에 선정됐다고 밝혔다.
- 한놀이마당은 CCTV·비상벨 확충과 시설 관리 성과를 인정받았다.
- 모래놀이·자연체험 등 복합 놀이공간 조성도 높은 평가를 받았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종중앙공원 한놀이마당이 철저한 안전관리와 다양한 놀이공간 조성 성과를 인정받아 행정안전부의 '2026년 우수어린이놀이시설'에 선정됐다.
2일 시에 따르면 행정안전부는 전국 8만5000여 개 어린이놀이시설을 대상으로 안전관리와 유지관리·운영, 아동발달 연계성 등을 평가해 최종 9곳을 우수 시설로 선정했다.
우수어린이놀이시설은 어린이 안전에 대한 사회적 관심을 높이고 안전하고 창의적인 놀이환경을 조성하기 위해 '어린이놀이시설 안전관리법'에 따라 2012년부터 매년 선정하고 있다.
시는 세종중앙공원 한놀이마당을 한국토지주택공사(LH)로부터 이관받은 뒤 폐쇄회로텔레비전(CCTV)과 비상벨, 쿨링포그, 그늘막 등 안전·편의시설을 확충해 이용 환경을 개선해 왔다.
특히 시설 설치 후 7년이 지났음에도 놀이시설 바닥재를 철저히 관리하고 청결 상태를 꾸준히 유지한 점이 좋은 평가를 받았다.
사고 이력 관리와 이용자 의견을 반영해 모래놀이와 자연체험, 또래놀이 공간 등을 확대하는 등 다양한 놀이활동이 가능한 복합 놀이공간을 조성한 점도 높은 평가로 이어졌다.
이번 선정에 따라 한놀이마당은 행정안전부 장관 명의의 인증서와 인증판을 받고 향후 3년간 우수어린이놀이시설 지위를 유지한다. 이와 함께 안전관리자 안전교육 1회 면제와 재난관리평가 가점 부여 등의 혜택도 받는다.
고성진 시민안전실장은 "앞으로도 아이들이 안전하고 창의적으로 꿈을 키울 수 있는 놀이환경을 확충해 아이 키우기 좋은 아동친화도시 세종을 만들어 나가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com