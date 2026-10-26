대전 둔산·송촌 노후아파트 정비, 2년치 한 번에 선정…총 1.1만가구

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내년 상반기 정비 대상 구역 일괄 선정…사업, 연도별 순차 추진

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 둔산·송촌지구 노후아파트 정비사업 대상지를 매년 따로 선정하지 않고 2027년과 2028년 물량을 한꺼번에 뽑기로 했다. 내년 상반기에 향후 2년간 재건축 등 정비사업을 추진할 구역을 미리 정해 주민들이 자신의 아파트 정비 시기를 예측할 수 있도록 하겠다는 취지다.

대전시는 둔산·송촌지구 노후계획도시 정비사업의 공모방식을 변경하고 2027년과 2028년 정비예정물량을 일괄 선정하는 공모를 추진한다고 26일 밝혔다.

대전 둔산지구. [사진=대전시] 2026.10.26 nn0416@newspim.com

이번에 선정할 물량은 연간 5500가구씩 2년간 총 1만1000가구다. 둔산지구는 매년 4000가구씩 8000가구, 송촌지구는 매년 1500가구씩 3000가구가 대상이다. 송촌지구에는 중리·법동 일대도 포함된다.

다만 1만1000가구를 동시에 정비하는 것은 아니다. 내년 상반기 대상 구역을 한 번에 확정한 뒤 실제 정비사업 절차는 2027년과 2028년으로 나눠 진행한다. 대전시는 2027년도 물량에 해당하는 구역은 내년 10월, 2028년도 물량은 2028년 3월 특별정비구역으로 지정하는 것을 목표로 하고 있다.

정비 대상지를 선정하는 방식도 달라진다. 기존에는 주민들이 얼마나 많이 동의했는지가 중요한 평가 기준이었지만, 앞으로는 주민들이 직접 마련한 정비계획의 완성도와 사업 추진 가능성을 평가한다.

주민대표단이 재건축 등 정비사업 계획을 세워 제출하면 도시계획·건축·교통 분야 전문가들이 사업의 필요성과 공공성, 계획의 적정성, 실현 가능성 등을 심사하는 방식이다. 이는 지난 7월 선도지구 선정 과정에서 드러난 주민 갈등을 줄이기 위한 조치다.

당시 대전시는 둔산지구 목련·크로바와 공작·한가람, 송촌지구 보람·삼익소월 등 3개 구역을 선도지구로 선정했다. 그러나 선정 과정에서 주민동의율을 높이기 위한 단지 간 경쟁이 벌어졌고 동의서 확인과 검증에도 상당한 행정력이 투입됐다.

시는 이후 주민간담회와 시의회 정책간담회 등을 거쳐 정비계획을 주민이 직접 제안하고 2년치 물량을 한 번에 선정하는 방식으로 공모 절차를 바꿨다.

공모는 지난 23일 공고됐으며 내년 3월 제안서를 접수한다. 이후 관련 부서 검토와 전문가 평가를 거쳐 상반기 중 정비 대상 구역을 확정할 계획이다. 선정된 구역은 주민공람과 관계기관 협의, 시의회 의견청취, 도시계획위원회 심의 등을 거쳐 연도별로 특별정비구역 지정 절차를 밟는다.

최종수 대전시 도시국장은 "이번 공모방식 개선으로 주민동의율을 둘러싼 경쟁과 반복적인 공모 부담을 줄일 수 있을 것"이라며 "주민들이 제안한 정비계획을 공정하게 평가해 사업의 예측 가능성을 높이겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com