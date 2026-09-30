대전 대덕구, 재개발·재건축 갈등 줄인다…찾아가는 주민교육 운영

AI 핵심 요약beta
- 대전 대덕구가 30일 재개발·재건축 주민교육을 시작했다.
- 구는 내달 7일까지 4차례 현장 중심 교육을 진행한다.
- 대덕구는 절차 이해를 높여 주민 갈등을 줄이기로 했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구가 재개발·재건축사업 과정에서 발생할 수 있는 주민 갈등을 줄이기 위해 현장 중심의 기본교육에 나섰다. 복잡한 정비사업 절차를 주민과 조합 관계자들이 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 데 초점을 맞췄다.
대덕구는 30일부터 내달 7일까지 모두 4차례에 걸쳐 '재개발·재건축사업 찾아가는 주민 기본교육'을 진행한다고 밝혔다.
교육에서는 정비사업의 전체 추진 절차와 단계별 주요 내용, 사업 추진 과정에서 주의해야 할 사항 등을 다룬다.
구는 주민 참여를 높이기 위해 회차마다 교육 장소를 달리하는 방식으로 운영한다. 첫 교육은 30일 진행됐으며 남은 일정은 내달 1일과 2일, 7일 오후 1시 30분부터 5시 30분까지다.
대덕구는 이번 교육을 통해 정비사업에 대한 정보 부족에서 비롯되는 주민 간 오해와 갈등을 줄이고 사업 추진 과정의 투명성과 이해도를 높인다는 계획이다.
김찬술 대덕구청장은 "정비사업을 원활히 추진하려면 주민과 관계자들이 사업 절차를 정확히 이해하고 충분히 소통하는 것이 중요하다"며 "이번 교육이 갈등을 줄이고 투명한 사업 추진 기반을 만드는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.
nn0416@newspim.com