결혼정보회사 듀오, 유튜브 연애 예능 '러브인 스튜디오' 공개

AI 핵심 요약beta
- 듀오는 21일 연애 예능 ‘듀오 러브인 스튜디오’를 공개했다
- 일반인 남녀 8명이 첫인상과 대화를 통해 서로를 알아갔다
- 후속편에서는 일대일 소개팅과 출연자들의 감정 변화를 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 결혼정보회사 듀오가 유튜브 연애 예능 콘텐츠 '듀오 러브인 스튜디오'를 21일 공개했다. 이 프로그램은 과거 MBC 예능 '사랑의 스튜디오'를 오마주한 것으로, 새로운 인연을 찾는 일반인 출연자들이 서로를 알아가는 과정을 담았다.
출연진은 남녀 각 4명씩 총 8명으로 구성됐다. 남성 출연자는 소방관, 공기업 재직자, 엔지니어, 와인 수입사 재직자이며, 여성 출연자는 AI 엔지니어, 간호사, 제약회사 재직자, 뮤지컬 배우 등 다양한 직업군에 종사하고 있다.
프로그램은 출연자들이 첫인상을 기준으로 상대를 선택하는 '사랑의 작대기'로 시작한다. 이후 각자의 직업과 성향을 소개하고 상대방의 질문에 답하는 '사랑의 청문회'를 진행하며 서로를 이해하는 시간을 갖는다.
첫인상 선택 이후 진행되는 중간 선택에서는 출연자들의 변화된 마음을 확인할 수 있다. 처음 호감을 느낀 상대에 대한 관심이 유지되거나, 대화 과정에서 새로운 상대에게 관심이 생기는 모습이 그려진다.
출연자들 간의 자연스러운 대화도 프로그램의 일부다. 한 출연자가 '왼얼사·오얼사' 표현을 혼동하는 장면이 연출되기도 했다.
후속 영상에서는 출연자들이 일대일 로테이션 소개팅을 진행하며 개별적인 대화를 나눈다. 이를 통해 첫 만남에서 알지 못했던 성향과 가치관을 확인하는 과정이 공개될 예정이다.
듀오 관계자는 "서로 다른 매력을 가진 출연자들이 새로운 인연을 찾아가는 과정에서 드러나는 솔직한 감정과 호감의 변화가 이번 콘텐츠의 주요 관전 포인트"라고 말했다.
'듀오 러브인 스튜디오' 첫 번째 영상은 듀오 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있으며, 후속편은 순차적으로 공개된다.
whitss@newspim.com