LG화학, 폭스바겐과 미래차 소재 개발 협력

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

재활용 소재 적용·원가 경쟁력 강화 추진

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= LG화학이 폭스바겐그룹과 미래차 경쟁력 강화를 위한 차세대·친환경 소재 개발 협력에 나선다.

LG화학은 최근 서울 여의도 LG트윈타워에서 폭스바겐그룹 외장재 구매 그룹장 스테판 그람제 부사장과 LG화학 석유화학사업본부장 김상민 전무 등 양사 경영진이 참석한 가운데 '차세대·친환경 모빌리티 소재 개발 및 적용 확대'를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

LG화학 석유화학사업본부장 김상민 전무(왼쪽)와 폭스바겐그룹 외장재 구매 그룹장 스테판 그람제(Stefan Gramse) 부사장이 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.[사진=LG화학]

이번 협약에 따라 양사는 LG화학의 고부가합성수지(ABS)와 엔지니어링플라스틱(EP) 등을 활용해 자동차 경량화와 성능 향상, 차세대 플라스틱 및 복합소재 개발 협력을 추진한다.

ABS와 EP는 충격 강도와 내구성, 가공성이 높은 고기능성 플라스틱으로 가전제품 외장재와 자동차 내·외장재 등에 활용된다.

양사는 LG화학의 재활용 소재와 원가 경쟁력 강화 소재를 폭스바겐그룹 주요 완성차 브랜드의 내·외장재에 확대 적용하는 방안도 검토한다.

차세대 모빌리티 소재 관련 기술 트렌드와 글로벌 시장 동향을 공유하고 특정 소재 적용에 대한 타당성 검토 등 연구개발 협력도 확대할 계획이다.

폭스바겐그룹 경영진은 LG화학 오산 CS(Customer Solution) 캠퍼스를 찾아 PCR 기반 순환경제, 전동화, 고기능성, 원가 경쟁력 강화 솔루션을 살펴봤다. 서울 마곡 LG사이언스파크도 방문해 LG그룹의 미래 성장 기술과 모빌리티 분야 연구개발 역량을 확인하고 추가 협력 방안을 논의했다.

김상민 LG화학 석유화학사업본부장 전무는 "글로벌 완성차 업체와 소재 기업이 미래 모빌리티 소재 혁신을 함께 만들어가는 의미 있는 출발점이 될 것으로 기대한다"며 "고부가·친환경 소재 분야의 기술력과 경쟁력을 바탕으로 고객과 함께 지속가능한 성장의 이정표를 만들어 갈 것"이라고 말했다.

LG화학은 국내외에서 연간 총 235만톤 규모의 ABS 생산능력을 보유하고 있다. 사이드미러와 라디에이터 그릴 등에 적용할 수 있는 고광택·고내열 및 무도장 ABS 제품군도 갖추고 있다.

지난 2020년에는 업계 최초로 재활용 PCR ABS를 화이트 컬러로 생산하는 데 성공했으며, 현재 자동차 내·외장재용 PCR 소재 포트폴리오를 확대하고 있다. 무도장 ASA와 고광택·고내열 ABS 등 자동차 경량화와 원가 절감을 지원하는 소재를 통해 글로벌 완성차 업체와 협력을 강화하고 있다.

heoneykim@newspim.com